04.07.2024 08:45 Рита Парфенова

ДСНС ліквідовує наслідки численних ворожих атак на Харківщині

Протягом минулї доби рятувальники 37 разів виїжджали на гасіння пожеж, сім з яких спричинили ворожі обстріли.



Фото: ДСНС

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області, протягом доби ворог спричинив 7 пожеж у місті Харкові, а також у районах області: Ізюмському, Куп’янському, Чугуївському та Харківському.



Зранку 3 липня російська авіація завдала удар керованими авіабомбами по адміністративній будівлі у селищі Борова Ізюмського району, спричинивши пожежу на площі 10 кв.м.



Того ж ранку, російські загарбники атакували керованими авіабомбами село Руська Лозова Харківського району. Вибухи спричинили значні руйнування у приватному секторі, пожежі в двох приватних будинках та трьох господарчих спорудах, а також поранили трьох цивільних осіб. Коли рятувальники ДСНС прибули на місце, загальна площа пожеж досягала 320 кв.м. Для ліквідації наслідків бомбардування були залучені рятувальники Харківського та Полтавського гарнізонів ДСНС, всього 45 рятувальників та 6 одиниць техніки.



Близько 16:00 російська авіація скинула авіабомби на житловий сектор Київського району Харкова. Постраждали приватні будинки. Рятувальники ДСНС врятували 8-річну дитину з-під завалів одного з будинків. Хлопчик отримав поранення і був госпіталізований. Також вони допомогли вивільнити літню жінку, яка була заблокована у власній оселі. За іншою адресою детонація авіабомби спричинила пожежу на відкритій місцевості, де горіла суха трава на площі 1 га. На місці працювало 8 одиниць техніки та 53 рятувальники, включаючи психологів ДСНС. Внаслідок цього теракту постраждали щонайменше 14 цивільних осіб, включаючи двох дітей.



Увечері та вночі обстрілів зазнали села Земляний Яр Вовчанської громади, Слатине та Козача Лопань Дергачівської громади. Ворог влучив у приватні підприємства, спричинивши руйнування та пожежі. Вогнеборці ДСНС оперативно ліквідували всі осередки пожежі на загальній площі понад 1000 кв.м. Постраждалих немає.



О 05:30 рятувальники ДСНС виїхали на ліквідацію наслідків обстрілу села Глушківка Куп'янського району. Було зруйновано шість приватних будинків та дві господарчі споруди, пошкоджено вісім приватних будинків та дев'ять господарчих споруд. У чотирьох зруйнованих будинках виникли пожежі на загальній площі понад 220 кв.м. Троє цивільних осіб отримали поранення.



Загалом протягом доби з 3 по 4 липня 2024 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 50 оперативних виїздів, з яких:

37 – на ліквідацію пожеж, 7 з яких спричинили ворожі обстріли;

3 – надання допомоги населенню;

1 – на перевірку після обстрілу;

1 – на чергування;

8 – інші виїзди.

Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 58 одиниць вибухонебезпечних предметів.



Рятувальники, поліцейські, волонтери та представники місцевих громад продовжували проводити евакуацію населення з прикордонних населених пунктів. У проміжних евакопунктах працювали психологи ДСНС. Від початку активних дій ворога з населених пунктів евакуйовано 12163 особи, з них 936 дітей та 278 маломобільних осіб.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що 3 липня близько 16:00 армія рф обстріляла Київський район Харкова.