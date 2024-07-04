    
Главная Новини Харкова Дороги та транспорт Закрито один в виходів станції метро «Індустріальна» у Харкові
04.07.2024  08:21   

Закрито один в виходів станції метро «Індустріальна» у Харкові

На станції «Індустріальна» тимчасово не працює вестибюль №1.


Фото: Харківський метрополітен

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківський метрополітен, у звʼязку з проведенням ремонтних робіт,  вестибюль №1 на станції «Індустріальна» та вихід №7 з підземного пішохідного переходу, який веде до автобусної станції, тимчасово зачинені.

Пасажирам пропонується користуватися альтернативним шляхом – виходом №4, який є найближчим до автостанції.

Інформація про відновлення роботи вестибюлю №1 та виходу №7 буде надана додатково.

Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram

 

Раніше РЕДПОСТ писав, що на автомобільних дорогах загального користування Харківської області введено обмеження для великовагового транспорту.
Тэги:  метро, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
01.07 Дороги та транспорт У Харкові на станції метро «Університет» тимчасово зачинено частину пішохідного переходу 28.06 Дороги та транспорт У Харкові на станції метро «Вокзальна» встановлюють нові таблички з назвою станції 27.06 Дороги та транспорт На станції метро «Університет» не працює один з виходів на поверхню
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2024 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 