Закрито один в виходів станції метро «Індустріальна» у Харкові

На станції «Індустріальна» тимчасово не працює вестибюль №1.
Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківський метрополітен, у звʼязку з проведенням ремонтних робіт, вестибюль №1 на станції «Індустріальна» та вихід №7 з підземного пішохідного переходу, який веде до автобусної станції, тимчасово зачинені.
Пасажирам пропонується користуватися альтернативним шляхом – виходом №4, який є найближчим до автостанції.
Інформація про відновлення роботи вестибюлю №1 та виходу №7 буде надана додатково.
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