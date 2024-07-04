04.07.2024 08:10 Рита Парфенова

Ворог б'є КАБами та намагається штурмувати на Харківському напрямку

Російські загарбники продовжують тероризувати Харківщину, здійснюючи авіаудари зі своєї території.



Фото ілюстративне

Про це йдеться в оперативній інформації від Генерального штабу ЗСУ станом на 08.00 4 липня щодо російського вторгнення, повідомляє РЕДПОСТ.

На Харківському напрямку противник продовжував наступальні (штурмові) дії за підтримки авіації, загалом сталося 15 бойових зіткнень у районах Вовчанська, Глибокого і Липців.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося вісім бойових зіткнень. Сили оборони відбивали атаки противника в районах Синьківки Харківської області та Стельмахівки на Луганщині.

Протягом останніхї 24 годин військові рф завдали авіаційних ударів по місту Харків та по різних районах Харківської області. Обстріли відбулися в районах населених пунктів Липці, Руська Лозова, Синьківка, Куп’янськ, Малі Проходи, Нескучне, Слобожанське, Борова, Степова Новоселівка, Піщане, Руська Лозова.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що 3 липня близько 16:00 армія рф обстріляла Київський район Харкова.