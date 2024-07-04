04.07.2024 07:30 Рита Парфенова

4 липня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

В Україні 4 липня відзначають День Нацполіції.





День національної поліції України було започатковано указом президента 9 грудня 2015 року, цим же указом глава держави скасував День міліції, який офіційно святкували 20 грудня.



Спочатку свято відзначалося 4 серпня тому, що саме цього дня у 2015 році набув чинності закон про створення Нацполіції.



Указом Президента України від 4 квітня 2018 року № 97 внесено зміни до Указу Президента України від 9 грудня 2015 року № 693, яким встановлено, що День Національної поліції України відзначається щорічно 4 липня.



Рішення президента України заснувати 4 липня День Нацполіції пов'язане із складанням присяги першими патрульними поліцейськими влітку 2015 року.



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Сьогодні відзначається свято професіоналів, без експертного висновку яких не було б розкрито жодного злочину – День судекспертів України.



Судова експертиза – процесуальна дія, що складається з проведення досліджень та надання висновку експертом з питань, вирішення яких вимагає спеціальних знань у галузі науки, техніки, мистецтва чи ремесла, і які поставлені перед експертом судом, суддею, органом дізнання, особою, яка провадить дізнання, слідчим або прокурором, з метою встановлення обставин, що підлягають доведенню у справі.



День судового експерта з'явився у календарі офіційних свят п'ять років тому. Як йдеться в Указі «Про день судового експерта», це професійне свято запроваджується «з огляду на значення судово-експертної діяльності у забезпеченні правосуддя, захисту прав та свобод людини та громадянина та на підтримку ініціативи громадськості».



Нині в Україні атестовано та успішно працюють близько шести тисяч судових експертів (з них близько 1400 державних).



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4 липня відзначається Міжнародний день дельфінів-бранців, заснований з ініціативи борців за права тварин, включаючи організацію із захисту китів та дельфінів (WDCS). Активісти вважають неприпустимим використовувати ссавців у військових цілях, а також утримувати їх у неволі.



Знаменитий французький дослідник Жак-Ів Кусто сказав із цього приводу, що «вивчення дельфінів у неволі матиме приблизно таку ж освітню цінність, як і вивчення людства лише шляхом спостереження за ув'язненими, які тримають одиночні камери».



Першою країною у світі, яка визнала інтелект дельфінів, стала Індія, уряд якої привласнив їм статус «особистостей, що не належать до людського роду», і заборонив їх виступи у дельфінаріях, акваріумах, океанаріумах тощо. Дельфіни в цій країні отримали «свої власні особливі права».



Скільки дельфінів в українських дельфінаріях, не знає ніхто, офіційний реєстр китоподібних, які у неволі, у нас не ведеться.

Православні свята та прикмети дня

За Новоюліанським календарем, сьогодні українські віряни вшановують пам'ять святого Андрія та преподобної Марти.



В народі цей день називали Наливи, бо на полях вже починали проростати озимі культури. Особливо шанували овес і навіть прогнозували за ним погоду.



Зазвичай день був дощовим, але такі дощі були бажаними, оскільки вважалося, що вони сприяють великому врожаю зернових культур.



Цього дня намагалися провести час зі своєю другою половинкою, уникаючи сварок, адже вірили, що інакше пара згодом розійдеться.



Що не можна робити:

сваритися, лихословити, лаятися;

починати нові справи, тому що вони не принесуть очікуваного результату;

давати чи брати в борг.

За Юліанським календарем, 4 липня християни православного обряду вшановують пам’ять мученика Іуліана Тарсійського.



Вважається, що у цей день липовий цвіт наділений цілющою силою. Якщо при мігрені покласти біля голови липу, то біль швидко мине.



Що не можна робити:

рубати липу;

розпочинати нове;

відправлятися в далекі подорожі.

Також цього дня

У 1054 відбувся спалах наднової зірки в сузір'ї Тельця, результат якої – Крабовидна туманність.



1631 – у Парижі відкрилося перше агентство із зайнятості – адресне бюро.



1776 – підписано Декларацію незалежності США. День незалежності вважається днем народження Сполучених Штатів як вільної та незалежної країни.



1790 – народився Джордж Еверест, англійський географ і геодезист, ім'ям якого названа найвища вершина світу.



1807 – народився Джузеппе Гарібальді, генерал, народний герой Італії.



1848 – вперше опубліковано «Маніфест Комуністичної партії» Карла Маркса.



1862 – під час пікніка Чарльз Доджсон почав розповідати Алісі Лідделл історію про дівчинку, яка побігла за кроликом у Країну чудес. Десятирічна дівчинка почала наполягати, щоб він записав усю історію. Доджсон послухався поради і під ім'ям Льюїса Керролла написав книжку «Аліса в Країні чудес». І рівно через три роки, 4 липня 1865-го, побачило світ перше видання книги.

1865 – побачило світ перше видання книги Льюїса Керрола «Аліса у Дивокраї».



1876 – у Сан-Франциско відкрилася перша у світі виставка електротехнічних товарів.



1886 – у містечку Прескотт (штат Арізона) американський ковбой Буффало Білл продемонстрував перше змагання з родео.



1891 – народився Петро Панч (справжнє ім'я Петро Йосипович Панченко) (пом. 1978), український письменник («Клокотала Україна», «На калиновому мосту»).



1903 – президент Рузвельт урочисто оголосив про відкриття тихоокеанської лінії зв'язку, розіславши кабелем, прокладеним дном Тихого океану, повідомлення по всьому світу.

1917 – Виступ полуботківців у Києві з метою проголошення незалежності України.

1927 – народилася Джина Лоллобріджида, італійська актриса («Собор Паризької богоматері», «Закон», «Фанфан-тюльпан»).



1930 – народився Фрунзік Мкртчян (справжнє ім'я Мгер Мкртчян), радянський кіноактор, народний артист СРСР (Кавказька полонянка, Міміно).

1941 – убивство польських професорів німцями у Львові.

1946 – Кенігсберг перейменували на Калінінград.

1947 – народився Лембіт Ульфсак, естонський актор («У пошуках капітана Гранта»).



1958 – Харківський тракторний завод випустив свій 500-тисячний трактор.



1960 – на прапорі США додано 50-ту зірку на честь приєднання Гавайських островів.



1969 – 140 тисяч людей зібралися на поп-фестиваль в Атланті, щоб побачити «Led Zeppelin» та Дженіс Джоплін. Тоді ж виступив гурт «Grand Funk Railroad».



1969 – Джон Леннон оголосив журналістам, що створив новий гурт The Plastic Ono Band.



2003 – Туркменбаші заборонив вступати до вузів одразу після школи. Спочатку майбутні абітурієнти мають відпрацювати два роки за обраною спеціальністю. Тільки незрозуміло, як учорашній школяр зможе влаштуватися на роботу за цією спеціальністю, якщо він її ще фактично не одержав.



2008 – вибух у Мінську, неподалік меморіалу Місту-герою, стався після опівночі 4 липня 2008 року під час святкувань на честь Дня Незалежності Білорусі. Внаслідок вибуху отримали поранення 54 особи, які були присутні на концерті. Пригода була віднесена до категорії «злісне хуліганство». У ході слідства було допитано понад десяток опозиціонерів. Також вибух став приводом для масового взяття відбитків пальців майже всього чоловічого населення Білорусії. Імовірних виконавців вибуху затримано під час розслідування теракту в мінському метро.



2012 – офіційно оголошено про відкриття у ЦЕРНі нової частки, за властивостями схожою на передбачуваний бозон Хіггса.

2022 – на острові Зміїний висадились українські військові та повернули на нього український прапор.

Іменини відзначають

за Новоюліанським календарем: Анастасія, Андрій, Богдан, Дмитро, Марія, Марк, Марта, Михайло, Микола, Олександра, Олексій, Ольга, Тетяна, Федір.



за Юліанським календарем: Анастасія, Антон, Василиса, Георгій, Іван, Максим, Микита, Микола, Олексій, Павло, Терентій, Федір, Юліан.