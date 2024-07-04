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04.07.2024  13:15   Віталій Хінєвіч

У Харкові з початку року відкрили бізнес більше шести тисяч підприємців

Протягом січня-червня 2024 року 6185 фізичних осіб-підприємців виявили бажання відкрити власну справу та офіційно зареєстрували бізнес у Харкові.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
За інформацією Головного управління ДПС у Харківській області, за цей же період 456 ФОП (переважно з деокупованих територій) обрали Харків у якості нової локації для своєї діяльності та змінили свою податкову адресу. 
 
Водночас 5136  фізичних осіб-підприємців протягом січня-червня припинили діяльність, а 450 ФОП перемістили бізнес з Харкова та змінили свою податкову адресу на іншу область або територіальну громаду. Станом на 1 липня кількість фізичних осіб-підприємців у Харкові склала понад 119 тис. осіб.
 
У Департаменті адміністративних послуг та споживчого ринку підкреслили, що, попри відключення електроенергії та інші виклики воєнного часу, харківські підприємці постійно шукають нові можливості для активізації своєї діяльності та розвитку, а міська влада намагається акумулювати всі можливі ресурси для повернення бізнесу в Харків.
 
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Тэги:  харків, бізнес
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