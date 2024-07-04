04.07.2024 12:40 Віталій Хінєвіч

Рятувальники повідомили про пожежі, що виникли через обстріл Харківської області

Вранці 4 липня ворог вкотре обстріляв прифронтові м. Куп’янськ та село Глушківка Курилівської громади Куп’янщини.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

В районному центрі наслідком влучання одного з боєприпасів стала повна руйнація і пожежа у приватному будинку на лівому березі р. Оскіл.

На час прибуття рятувальників ДСНС площа горіння конструктивних залишків зруйнованої оселі складала 50 м кв. Силами одного оперативного відділення на автоцистерні об 11:00 вогонь вдалось приборкати. Постраждалих немає.

В Глушківці ворогом зруйновано 6 приватних будинків, 2 господарчі споруди, пошкодженні 8 приватних будинків та 9 господарчих споруд. У 4-х зруйнованих будинках трапились пожежі на загальній площі понад 220 м кв. 4 цивільні особи зазнали поранень.

О 09:50 всі 4 пожежі вдалось ліквідувати. Працювали 4 одиниці техніки та 15 рятувальників ДСНС.

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Раніше РЕДПОСТ писав, про стан постраждалих внаслідок авіаобстрілу Харкова 3 липня.