У Харкові закрився абонентський центр «Газмережі»: куди звертатися

Закрився центр обслуговування клієнтів філії «Газмережі» на Гімназійній набережній.
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківську міську філію "Газмережі".
«Центр обслуговування клієнтів на Гімназійній набережній, 18А, припинив свою роботу», – йдеться у повідомленні.
Прийом клієнтів Харківської міської філії «Газмережі» тепер здійснюється за наступними адресами:
Харків'ян просять враховувати цю інформацію при плануванні візиту до центрів обслуговування клієнтів.
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Раніше РЕДПОСТ писав, що харків'янам нагадали, як передати показання лічильника газу.
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