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04.07.2024  12:17   Рита Парфенова

У Харкові закрився абонентський центр «Газмережі»: куди звертатися

Закрився центр обслуговування клієнтів філії «Газмережі» на Гімназійній набережній.

Харківська міська філія «Газмережі»

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківську міську філію "Газмережі".

«Центр обслуговування клієнтів на Гімназійній набережній, 18А, припинив свою роботу», – йдеться у повідомленні.

Прийом клієнтів Харківської міської філії «Газмережі» тепер здійснюється за наступними адресами:

  • вул. Академіка Павлова, 120,
  • просп. Архітектора Альошина, 5.

Харків'ян просять враховувати цю інформацію при плануванні візиту до центрів обслуговування клієнтів.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що харків'янам нагадали, як передати показання лічильника газу.

Тэги:  газ, харків
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