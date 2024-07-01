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01.07.2024  17:02   Дмитро Колонєй

У Харкові засуджено чоловіка, який забив досмерті брата

Слідчими доведено вину злочинця у Харкові.

Як повідомляє РЕДПОСТ, 28-річний чоловік 22 листопада 2021 року в одній з квартир по вул. Манюшка в Харкові вбив власного брата під час святкування дня народження обвинуваченого. Між братами виникла суперечка.
 
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Дочекавшись, поки родич вийде в коридор, іменинник підійшов до брата і не менше семи разів вдарив його по голові молотком, який взяв із собою. За декілька годин від отриманих травм потерпілий помер у лікарні.
 
Під час судового розгляду обвинувачений визнав вину лише частково і акцентував на тому, що не мав наміру позбавляти брата життя.
 
Комінтернівській районний суд Харкова засудив чоловіка до 8 років за гратами. Триває строк на апеляційне оскарження.
 
 
Тэги:  вбивство, смерть, харків
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