01.07.2024 17:02 Дмитро Колонєй
У Харкові засуджено чоловіка, який забив досмерті брата
Слідчими доведено вину злочинця у Харкові.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, 28-річний чоловік 22 листопада 2021 року в одній з квартир по вул. Манюшка в Харкові вбив власного брата
під час святкування дня народження обвинуваченого. Між братами виникла суперечка.
Дочекавшись, поки родич вийде в коридор, іменинник підійшов до брата і не менше семи разів вдарив його по голові молотком, який взяв із собою. За декілька годин від отриманих травм потерпілий помер у лікарні.
Під час судового розгляду обвинувачений визнав вину лише частково і акцентував на тому, що не мав наміру позбавляти брата життя.
Комінтернівській районний суд Харкова засудив чоловіка до 8 років за гратами. Триває строк на апеляційне оскарження.
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