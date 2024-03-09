09.03.2024 15:26 Рита Парфенова

Затримані підозрювані в жорстокому вбивстві: деталі трагедії в Харкові

У Харкові затримано двох зловмисників, які забили чоловіка до смерті битою та ломом.

Як поінформували РЕДПОСТ у Харківській окружній прокуратурі, двом чоловікам було пред'явлено підозру у злочині за фактом умисного вбивства, яке було здійснене за попередньою змовою групи осіб. Виявилося, що 33-річний зловмисник, який мав попередню судимість, вирішив помститися своєму 34-річному знайомому через заборгованість грошей.

Для реалізації свого замаху він використав дерев'яну биту та металевий лом, а також запросив свого 42-річного спільника на допомогу.

8 березня 2024 року, знаючи, що потерпілий в цей час буде йти по лісовому масиву поблизу вул. Рудничної в Харкові, зловмисники приїхали до вказаного місця. Побачивши чоловіка, вони підбігли до нього та почали бити металевим лохом та деревʼяною битою по всьому тілу, що призвело до його смерті на місці події.

Правоохоронні органи затримали обох підозрюваних і вирішують питання про застосування до них запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування цієї справи проводиться Слідчим відділом поліції №3 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області.

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