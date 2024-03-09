09.03.2024 16:12

У Харкові визначили переможців конкурсу авторської поезії (фото)

У Новобаварському районі відбувся конкурс авторської поезії «Українська – мова героїв».





З метою виявлення та підтримки талановитої молоді та мешканців Новобаварського району, популяризації української мови, з 6 по 29 лютого в Новобаварському районі проходив конкурс авторської поезії, повідомляє З метою виявлення та підтримки талановитої молоді та мешканців Новобаварського району, популяризації української мови, з 6 по 29 лютого в Новобаварському районі проходив конкурс авторської поезії, повідомляє РЕДПОСТ

64 заявки від учасників віком від 7 до 77 років оцінювало журі під головуванням голови адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради Цибульник Тетяни в колегії письменниці Наталки Маринчак, видавця Олександра Савчука, мовознавців Юлії Куликової та Валерія Смолко.

Зважаючи на вік учасників (від 7 до 77 років), журі одностайно прийнято рішення про розподіл заявок учасників на вікові групи:



- від 7 до 10 років «Молодша» – 18 заявок;

- від 11 до 17 років «Середня» – 36 заявок;

- від 18 років і старше «Старша» – 10 заявок.

Оцінка конкурсних робіт здійснювалося за наступними критеріями: основна ідея, розкриття теми, подача автором.



За результатами оцінювання (підведення підсумків) визначено Переможцями в молодшій віковій групі: Несміян Мелана та Стріляна Орина.



В середній віковій групі переможцями стали: Лімарова Дар'я, Яценко Катерина, Єрємєєва Юлія, Кузьменко Поліна, Пересада Поліна, Черненко Дарина, Глітко Валерія .



Роботи Пилипенко Тетяни Борисівни та Шевченко Оксани Мирославівни обрали найбільшу кількість балів в старшій віковій групі.



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