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09.03.2024  16:12   

У Харкові визначили переможців конкурсу авторської поезії (фото)

У Новобаварському районі відбувся конкурс авторської поезії «Українська – мова героїв».

Харків, конкурс

З метою виявлення та підтримки талановитої молоді та мешканців Новобаварського району, популяризації української мови, з 6 по 29 лютого в Новобаварському районі проходив конкурс авторської поезії, повідомляє РЕДПОСТ.
 
64 заявки від учасників віком від 7 до 77 років оцінювало журі під головуванням голови адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради Цибульник Тетяни в колегії письменниці Наталки Маринчак, видавця Олександра Савчука, мовознавців Юлії Куликової та Валерія Смолко.
 
Зважаючи на вік учасників (від 7 до 77 років), журі одностайно прийнято рішення про розподіл заявок учасників на вікові групи:

- від 7 до 10 років «Молодша» – 18 заявок;
- від 11 до 17 років «Середня» – 36 заявок;
- від 18 років і старше «Старша» – 10 заявок.
 
Оцінка конкурсних робіт здійснювалося за наступними критеріями: основна ідея, розкриття теми, подача автором.
 
За результатами оцінювання (підведення підсумків) визначено Переможцями в молодшій віковій групі: Несміян Мелана та Стріляна Орина.

В середній віковій групі переможцями стали: Лімарова Дар'я, Яценко Катерина, Єрємєєва Юлія, Кузьменко Поліна, Пересада Поліна, Черненко Дарина, Глітко Валерія.

Роботи Пилипенко Тетяни Борисівни та Шевченко Оксани Мирославівни обрали найбільшу кількість балів в старшій віковій групі.


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Тэги:  харків, конкурс, новобаварський, діти, поезія
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