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09.03.2024  16:34   Рита Парфенова

Чоловік з Харкові поїхав до області робити закладки (фото)

На території Харківщини правоохоронці затримали чоловіка, підозрюваного у торгівлі психотропними речовинами.

наркотик

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на пресслужбу Поліції Харківської області, 31-річний мешканець Харкова використовував Інтернет для придбання психотропних речовин з метою їх подальшого збуту. З

Речовини, які були придбані, були розподілені на 50 полімерних зіп-пакетів. Цей товар був захований у селі Хроли Харківського району і зберігався при собі зловмисником. Чоловіка було затримано у тому ж селі, коли він шукав місце для "закладок". Під час затримання поліцейські виявили та конфіскували у нього полімерні зіп-пакети з білою речовиною.

Зловмисника затримали відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 307 Кримінального кодексу України. Злочинцю обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на строк до 60 днів з можливістю внесення застави.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що суд виніс рішення щодо чоловіка, якого звинувачували у незаконному придбанні та зберіганні наркотиків з метою подальшого збуту.
Тэги:  наркотики, харків
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