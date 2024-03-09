Чоловік з Харкові поїхав до області робити закладки (фото)

Речовини, які були придбані, були розподілені на 50 полімерних зіп-пакетів. Цей товар був захований у селі Хроли Харківського району і зберігався при собі зловмисником. Чоловіка було затримано у тому ж селі, коли він шукав місце для "закладок". Під час затримання поліцейські виявили та конфіскували у нього полімерні зіп-пакети з білою речовиною.

Зловмисника затримали відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 307 Кримінального кодексу України. Злочинцю обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на строк до 60 днів з можливістю внесення застави.

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