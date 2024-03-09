Подробиці підриву автомобиля військової під Харковом розповіли в поліції (фото)

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на пресслужбу Поліції Харківської області, ынцидент стався у вечірній час 7 березня у селы Мала Рогань Харківського району. 25-річний місцевий житель у стані алкогольного сп'яніння взяв на балконі гранату, яку, за його словами, знайшов взимку 2024 року на території Богодухівського району, та вийшов на вулицю. Підійшовши до автомобіля "Kia Sorento", який стояв припаркований поруч з будинком, він дістав гранату з кишені, вийняв з неї чеку і кинув під автомобіль за наявності свідків.

Внаслідок вибуху автомобіль 31-річної сусідки був пошкоджений. В момент інциденту жінка перебувала вдома, ніхто людей на вулиці також не постраждав.

Слідство відділу поліції №1 Харківського регіонального управління поліції відкрило кримінальне провадження за частиною 4 статті 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Затриманий чоловік перебуває під вартою відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Процесуальне керівництво проводить Харківська окружна прокуратура.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині було затримано зловмисника, який кинув гранату під автомобіль української військової.