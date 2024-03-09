Зловмисника, який атакував автомобіль військової, затримано на Харківщині

На Харківщині було затримано зловмисника, який кинув гранату під автомобіль української військової.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на пресслужбу Прокуратури Харківської області, ввечері 7 березня у селищі Мала Рогань 25-річний місцевий житель кинув осколкову гранату під автомобіль, який належав українській військовослужбовиці, що також проживала в цьому селищі.
Причиною цього діяння стали довготривалі конфлікти між ними.
Правоохоронці затримали підозрюваного за статтею 208 КПК України. Чоловікові повідомлено про підозру у хуліганстві (ч. 4 ст. 296 КК України) за фактом вчинення правопорушення. Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Досудове розслідування веде Служба внутрішньої безпеки відділення поліції №1 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області.
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