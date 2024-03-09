    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Зловмисника, який атакував автомобіль військової, затримано на Харківщині
09.03.2024  14:17   Рита Парфенова

Зловмисника, який атакував автомобіль військової, затримано на Харківщині

На Харківщині було затримано зловмисника, який кинув гранату під автомобіль української військової.

кинув гранату

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на пресслужбу Прокуратури Харківської області, ввечері 7 березня у селищі Мала Рогань 25-річний місцевий житель кинув осколкову гранату під автомобіль, який належав українській військовослужбовиці, що також проживала в цьому селищі.

Причиною цього діяння стали довготривалі конфлікти між ними.

Правоохоронці затримали підозрюваного за статтею 208 КПК України. Чоловікові повідомлено про підозру у хуліганстві (ч. 4 ст. 296 КК України) за фактом вчинення правопорушення. Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування веде Служба внутрішньої безпеки відділення поліції №1 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області.

Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що блогер з Дніпра, який плюнув у патрульного у Харкові отримав вирок суду.

 

Тэги:  хуліганство, прокуратура, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
23.11 Надзвичайні події Самовиражався, розмальовуючи вагони метро: у Харкові затримали хулігана 27.04 Надзвичайні події Кермувальник у Харкові вдарив ногою в обличчя водія під час конфлікту
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2024 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 