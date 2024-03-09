09.03.2024 14:17 Рита Парфенова

Зловмисника, який атакував автомобіль військової, затримано на Харківщині

На Харківщині було затримано зловмисника, який кинув гранату під автомобіль української військової.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на пресслужбу Прокуратури Харківської області, ввечері 7 березня у селищі Мала Рогань 25-річний місцевий житель кинув осколкову гранату під автомобіль, який належав українській військовослужбовиці, що також проживала в цьому селищі.

Причиною цього діяння стали довготривалі конфлікти між ними.

Правоохоронці затримали підозрюваного за статтею 208 КПК України. Чоловікові повідомлено про підозру у хуліганстві (ч. 4 ст. 296 КК України) за фактом вчинення правопорушення. Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування веде Служба внутрішньої безпеки відділення поліції №1 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області.

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