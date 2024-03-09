09.03.2024 13:05 Рита Парфенова

Двоє дітей мандрували харівським метро

Мати залишила дітей на знайому та поїхала з міста.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області, на станції метро "Армійська" відділу поліції в метрополітені було виявлено дві малолітні дівчинки віком 10 та 4 роки, які подорожували самостійно без супроводу дорослих.

З'ясовано, що їхня мати залишила їх на догляд знайомої, а сама відправилася за місто.

Зазначено, що щодо малолітніх не зафіксовано жодних злочинів, однак розглядається питання щодо притягнення матері до відповідальності.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом останньої доби працівники поліції Харківщини відреагували на 965 викликів від громадян.