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09.03.2024  13:05   Рита Парфенова

Двоє дітей мандрували харівським метро

Мати залишила дітей на знайому та поїхала з міста.

поліція
 
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області, на станції метро "Армійська" відділу поліції в метрополітені було виявлено дві малолітні дівчинки віком 10 та 4 роки, які подорожували самостійно без супроводу дорослих.
 
З'ясовано, що їхня мати залишила їх на догляд знайомої, а сама відправилася за місто.
 
Зазначено, що щодо малолітніх не зафіксовано жодних злочинів, однак розглядається питання щодо притягнення матері до відповідальності.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом останньої доби працівники поліції Харківщини відреагували на 965 викликів від громадян.

 

Тэги:  діти, поліція, харків
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