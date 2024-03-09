09.03.2024 13:05 Рита Парфенова
Двоє дітей мандрували харівським метро
Мати залишила дітей на знайому та поїхала з міста.
Як повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на Поліцію Харківської області, на станції метро "Армійська" відділу поліції в метрополітені було виявлено
дві малолітні дівчинки віком 10 та 4 роки, які подорожували самостійно без супроводу дорослих.
З'ясовано, що їхня мати залишила їх на догляд знайомої, а сама відправилася за місто.
Зазначено, що щодо малолітніх не зафіксовано жодних злочинів, однак розглядається питання щодо притягнення матері до відповідальності.
Раніше РЕДПОСТ
писав, що протягом останньої доби працівники поліції Харківщини відреагували
на 965 викликів від громадян.
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