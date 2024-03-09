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09.03.2024  12:21   Рита Парфенова

Поліцейські виявили правопорушників на Харківщині

Протягом останньої доби працівники поліції Харківщини реагували на 965 викликів від громадян.

поліція
 
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області, більшість викликів пов'язані зі злочинами проти основ національної безпеки, привласненням майна та шахрайством.
 
Особовим складом ГУНП в Харківській області для перевірки доставлено 35 осіб, яких підозрюють у причетності до диверсійно-розвідувальних груп та у проведенні пропагандистської діяльності.
 
На блокпостах Харківської області було перевірено понад 3800 транспортних засобів з метою недопущення потрапляння нелегальної зброї та наркотичних речовин.
 
Працівники поліції виявили чотирьох осіб у незаконному обігу наркотиків та вилучили заборонені речовини.
 
Минулої доби на території Харківщини сталося 6 дорожньо-транспортних пригод, в яких 3 громадяни отримали травми. У місті Лозова поліцейські викрили водія, який керував транспортним засобом у стані сп’яніння.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби з 8 по 9 березня 2024 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 47 виїздів на ліквідацію пожеж, 1 з яких була спричинена ворожим обстрілом.
Тэги:  поліція, харків
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