Поліцейські виявили правопорушників на Харківщині

Як повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на Поліцію Харківської області, більшість викликів
пов'язані зі злочинами проти основ національної безпеки, привласненням майна та шахрайством.
Особовим складом ГУНП в Харківській області для перевірки доставлено 35 осіб, яких підозрюють у причетності до диверсійно-розвідувальних груп та у проведенні пропагандистської діяльності.
На блокпостах Харківської області було перевірено понад 3800 транспортних засобів з метою недопущення потрапляння нелегальної зброї та наркотичних речовин.
Працівники поліції виявили чотирьох осіб у незаконному обігу наркотиків та вилучили заборонені речовини.
Минулої доби на території Харківщини сталося 6 дорожньо-транспортних пригод, в яких 3 громадяни отримали травми. У місті Лозова поліцейські викрили водія, який керував транспортним засобом у стані сп’яніння.
Раніше РЕДПОСТ
писав, що протягом доби з 8 по 9 березня 2024 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 47 виїздів
на ліквідацію пожеж, 1 з яких була спричинена ворожим обстрілом.