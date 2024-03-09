Поліцейські виявили правопорушників на Харківщині

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області, більшість викликів пов'язані зі злочинами проти основ національної безпеки, привласненням майна та шахрайством.

Особовим складом ГУНП в Харківській області для перевірки доставлено 35 осіб, яких підозрюють у причетності до диверсійно-розвідувальних груп та у проведенні пропагандистської діяльності.

На блокпостах Харківської області було перевірено понад 3800 транспортних засобів з метою недопущення потрапляння нелегальної зброї та наркотичних речовин.

Працівники поліції виявили чотирьох осіб у незаконному обігу наркотиків та вилучили заборонені речовини.

Минулої доби на території Харківщини сталося 6 дорожньо-транспортних пригод, в яких 3 громадяни отримали травми. У місті Лозова поліцейські викрили водія, який керував транспортним засобом у стані сп’яніння.

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