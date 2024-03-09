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09.03.2024  11:47   Рита Парфенова

У вогні побутових пожеж на Харківщині постраждали люди

Дві побутові пожежі на Харківщині призвели до отруєння чадним газом.

вогонь
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ГУ ДСНС України у Харківській області.

О 00:18 9 вересня рятувальники 48-ї частини виїхали на ліквідацію пожежі в м. Люботині на вул. Команіна. Горіла кімната у приватному будинку на площі 30 кв.м. Чоловік, 1989 року народження, отримав отруєння чадним газом. Вогонь було ліквідовано о 02:12. Причина загоряння встановлюється.

Ще одна побутова пожежа спалахнула о 05:01. Горіла кімната у двоповерховому житловому будинку у пров. Класичному, Шевченківський район, Харків. Рятувальники 17-ї частини врятували з задимленої зони 43-річного чоловіка, котрий також отримав отруєння чадним газом та опіки рук. У кімнаті горіли домашні речі на площі 5 кв.м. Причину цієї пожежі також встановлюють.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби з 8 по 9 березня 2024 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 47 виїздів на ліквідацію пожеж, 1 з яких була спричинена ворожим обстрілом.
Тэги:  пожежа, дснс, харків
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