01.07.2024 17:31 Дмитро Колонєй

В Україні буде середземноморська спека

Стало відомо, яка погода буде в липні.



В Україні буде середземноморська спека



Як повідомляє РЕДПОСТ , за словами синоптика Ігора Кібальчича, спека в Україні в липні досягатиме рівня Середземноморʼя — на півдні й сході буде гріти до +39°C.

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Розпечене повітря йде з Аравії й охопить майже всю країну, недотягуючись лише до західних кордонів. Поверхні не встигають охолоджуватися вночі, тому з кожним днем сприйняття t° погіршується, особливо в містах, де багато бетону й асфальту. Високий рівень пожежної небезпеки.

Уникайте прямих сонячних променів, пийте багато води й охолоджуйтесь.