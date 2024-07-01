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01.07.2024  17:31   Дмитро Колонєй

В Україні буде середземноморська спека

Стало відомо, яка погода буде в липні.


В Україні буде середземноморська спека
Як повідомляє РЕДПОСТ, за словами синоптика Ігора Кібальчича, спека в Україні в липні досягатиме рівня Середземноморʼя — на півдні й сході буде гріти до +39°C.
 
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Розпечене повітря йде з Аравії й охопить майже всю країну, недотягуючись лише до західних кордонів. Поверхні не встигають охолоджуватися вночі, тому з кожним днем сприйняття t° погіршується, особливо в містах, де багато бетону й асфальту. Високий рівень пожежної небезпеки. 
 
Уникайте прямих сонячних променів, пийте багато води й охолоджуйтесь.  
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ наводив поради прикордонників, як подбати про чотирилапого друга у спеку.
 
Тэги:  прогноз, спека
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