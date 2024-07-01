01.07.2024 17:31 Дмитро Колонєй
В Україні буде середземноморська спека
Стало відомо, яка погода буде в липні.
В Україні буде середземноморська спека
Як повідомляє РЕДПОСТ
, за словами синоптика Ігора Кібальчича, спека в Україні в липні досягатиме рівня Середземноморʼя — на півдні й сході буде гріти до +39°C.
Розпечене повітря йде з Аравії й охопить майже всю країну, недотягуючись лише до західних кордонів. Поверхні не встигають охолоджуватися вночі, тому з кожним днем сприйняття t° погіршується, особливо в містах, де багато бетону й асфальту. Високий рівень пожежної небезпеки.
Уникайте прямих сонячних променів, пийте багато води й охолоджуйтесь.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ
наводив поради прикордонників, як подбати
про чотирилапого друга у спеку.
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