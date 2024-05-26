Про стан бойових дій у Харківській області на 26 травня

Про ситуацію на Харківщині повідомив начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник, передає РЕДПОСТ.

За його словами, ситуація на обох напрямках залишається складною, але контрольованою.

Харківський напрямок:

Протягом останньої доби окупанти близько 15 разів атакували українські позиції на цьому фронті. Деякі атаки тривають досі. Попри це, Сили оборони продовжують контролювати ситуацію, не даючи ворогу досягти стратегічного успіху, завдаючи йому значних втрат у живій силі та техніці. Зокрема, під час атак росіяни втратили понад 100 осіб, танк, артилерійські системи та автотехніку.

Куп’янський напрямок:

Українські захисники утримують оборону в районах Синьківки, Петропавлівки, М’ясожарівки, Дружелюбівки та Невського. За добу на цих ділянках відбулося 14 бойових зіткнень. На окремих ділянках наші війська досягли успіху. Також було уражено два склади боєприпасів противника.

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