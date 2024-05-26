Зросла кількість загиблих внаслідок авіаудару по гіпермаркету Харкова

12 людей загинули внаслідок авіаударів по «Епіцентру» у Харкові, 10 з них наразі не опізнали.
Кількість загиблих через ворожі авіаудари по гіпермаркету зросла до 12 осіб, з яких десять наразі неопізнані. Поранення отримали 43 людини.
Щодо ракетного удару по центру Харкова, кількість постраждалих зросла до 25 осіб, серед них 14-річний хлопець.
Загалом, внаслідок російських ударів по Харкову вчора загинуло 12 осіб, а 68 мирних жителів отримали поранення.
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