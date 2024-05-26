26.05.2024 08:06 Рита Парфенова

Зросла кількість загиблих внаслідок авіаудару по гіпермаркету Харкова

12 людей загинули внаслідок авіаударів по «Епіцентру» у Харкові, 10 з них наразі не опізнали.



Фото: РЕДПОСТ

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Кількість загиблих через ворожі авіаудари по гіпермаркету зросла до 12 осіб, з яких десять наразі неопізнані. Поранення отримали 43 людини.

Щодо ракетного удару по центру Харкова, кількість постраждалих зросла до 25 осіб, серед них 14-річний хлопець.

Загалом, внаслідок російських ударів по Харкову вчора загинуло 12 осіб, а 68 мирних жителів отримали поранення.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що 25 травня близько 16:00 зс рф завдали авіаудари по Київському району міста Харкова. Того ж дня приблизно о 19:00 окупанти завдали ракетний удар по центру Харкова.