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26.05.2024  08:06   Рита Парфенова

Зросла кількість загиблих внаслідок авіаудару по гіпермаркету Харкова

12 людей загинули внаслідок авіаударів по «Епіцентру» у Харкові, 10 з них наразі не опізнали.


Фото: РЕДПОСТ
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

 

Кількість загиблих через ворожі авіаудари по гіпермаркету зросла до 12 осіб, з яких десять наразі неопізнані. Поранення отримали 43 людини.

Щодо ракетного удару по центру Харкова, кількість постраждалих зросла до 25 осіб, серед них 14-річний хлопець.

Загалом, внаслідок російських ударів по Харкову вчора загинуло 12 осіб, а 68 мирних жителів отримали поранення.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що 25 травня близько 16:00 зс рф завдали авіаудари по Київському району міста Харкова.  Того ж дня приблизно о 19:00 окупанти завдали ракетний удар по центру Харкова.
Тэги:  каб, обстріл, харків, агрессия россии
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