26.05.2024 07:30 Рита Парфенова

26 травня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

Щороку 26 травня відзначають Всесвітній день рудих.

Існують дві версії походження цього свята. Згідно з першою, його започаткували дві рудоволосі сестри, прагнучи допомогти людям з незвичним кольором волосся полюбити та цінувати свою унікальність.

Друга версія пов'язана з голландським художником Ровенхорстом, який шукав модель з рудим волоссям для своєї картини. Він очікував, що прийде кілька десятків людей, проте зібралося аж 150 охочих. Зустріч настільки сподобалася всім присутнім, що вони вирішили збиратися щороку. Відтоді в Нідерландах щорічно проходять зустрічі рудоволосих жінок, чоловіків і дітей з усього світу.

Цікаво, що найбільше рудоволосих людей живе в Ірландії та Шотландії, де їх частка становить 13% від загальної кількості. Також відомо, що рудоволосі зазвичай не сивіють: їхнє волосся з часом втрачає яскравість і лиск, але не стає сивим.

Православні свята та народні прикмети

За Новоюліанським календарем, сьогодні українські віряни вшановують пам’ять апостолів від 70-ти Карпа й Алфея, мучеників Аверкія та Олени.



У народі цей день називають Карполовом, і він асоціюється з риболовлею, особливо ловлею коропа.



Що не можна робити:

прибирати в будинку після заходу сонця;

сваритися і лихословити;

вирушати у далекі подорожі.

За Юліанським календарем, 26 травня православна церква вшановує пам’ять Глікерії Іраклійської.



У народі день називали Лукер'ї-Комарниці. Вважали, що цих комах навесні приносить теплий вітер, а восени холодний вітер забирає їх на південні моря.



Вважалося, що якщо з цього дня до літнього сонцестояння вб'єш комара – їх додасться дюжина, а якщо вб'єш після цього часу – комарине плем'я на дюжину зменшиться.



Що не можна робити

влаштовувати прання або підходити близько до води;

лаятися та сваритись.

Також цього дня

У 1265 році людству посланий Данте Аліг'єрі, автор «Божественної комедії» та поет, якому Італія завдячує створенням літературної мови.



1907 – народився Джон Уейн (справжнє ім'я Меріон Майкл Моррісон), американський актор, чиє ім'я стало загальним бравого стрільця. Джон Уейн грав класичних героїв у вестернах: прямих, хоробрих та одиноких. Коли йому набридло грати, став активним консервативним політиком.



1928 - на засіданні ФІФА прийнято рішення проводити раз на чотири роки чемпіонати світу з футболу.



1938 - у місті Вольфсбург Адольф Гітлер особисто заклав перший камінь під заводську новобудову - "Фольксваген" (Volkswagen). До кінця війни на заводі працювало 9 тисяч людей, з конвеєра сходило 630 автомобілів. Але головною продукцією тоді було 70 тисяч різних суден, човнів, ковшових екскаваторів.



1948 – народився Девід Боуї (помер 10 січня 2016 року), британський музикант, актор та інопланетянин.



1961 – народився Тарсем Сінх, американський режисер індійського походження («Білосніжка: Помста гномів», «Війна Богів: Безсмертні», «Запределье», «Клітка»).



1964 – народився Ленні Кравіц, американський рок-музикант.



1966 – народилася Хелена Бонем Картер, британська актриса. Здобула популярність як виконавиця «аристократичних» ролей у екранізаціях творів англійської класичної літератури (головним чином, Шекспіра), однак у житті є дуже скандальною особливою та «модною хуліганкою».



1971 – народився Метт Стоун, американський кіноактор. Найбільш відомий як творець мультсеріалу South Park спільно з Треєм Паркером.



1977 - Людина-Муха Джордж Віллінг за три з половиною години виліз по зовнішній стіні на дах Світового торгового центру Нью-Йорка.



1995 – відбулося урочисте зняття кордонів між Росією та Білорусією.



2004 – польські археологи виявили 13 лекційних залів, які, як передбачається, є першими доказами існування у давнину університету в Олександрії. Аудиторії, які могли вмістити 5 тис. студентів, є частиною університету, збудованого у V столітті та діяла до VII століття.



2004 – у Києві відкрито пам'ятник «Захисникам кордонів Вітчизни всіх поколінь». Пам'ятник встановлений біля адміністрації Державної прикордонної служби України поблизу Золотих воріт.



2010 – помер Лесь Сердюк, радянський та український актор театру та кіно («Гетьманські клейноди», «Тарас Бульба», «Пригоди на хуторі поблизу Диканьки», «Мамай»). Народний артист України



2014 – розпочалися бої за Донецький аеропорт. Бої велися зупинки, все літо і до кінця 2014-го, і, незважаючи на спроби встановлення перемир'я, продовжилися в січні 2015-го. Аеропорт повністю зруйнований 22 січня 2015 року внаслідок атаки російських військ та терористичних угруповань. 21 січня 2015 року українські сили визнали втрату контролю над аеропортом та змушені були відступити.



2020 – початок масових антирасистських протестів у США.

Іменини відзначають

за Новоюліанським календарем: Георгій, Іван, Карп, Олена.

за Юліанським календарем: Аріна, Василь, Гаврило, Георгій (Єгор, Юрій), Глікерія, Іван, Ірина, Макар, Олександр, Сергій, Тарас, Юхим, Ян.