Рятувальники продовжують гасіння пожежі після авіаудару по гупермаркету Харкова

Вдень 25 травня ворожа авіація скинула керовані авіабомби на Харків, викликавши масштабну пожежу у будівельному гіпермаркеті. Понад 13 тисяч квадратних метрів будівельних матеріалів та конструкцій будівлі горіли. У момент атаки у будівлі перебувало понад 200 людей. Ліквідацію пожежі ускладнювала наявність великої кількості легкозаймистих матеріалів, що сприяло поширенню вогню на сусідні складські приміщення. Ліквідація пожежі досі триває, залучено 38 одиниць техніки та 177 рятувальників ДСНС.

Другий за день ракетний удар по центру Харкова призвів до поранення 18 людей, серед яких була одна дитина. Частково зруйновані офісні будівлі та житлові будинки. Авіаудар також завдано по Центральному парку культури та відпочинку, але інформація про пошкодження об'єктів та постраждалих не надходила. Для ліквідації наслідків залучені всі необхідні служби.

Загалом протягом доби з 25 по 26 травня 2024 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 54 оперативних виїзди, з яких:

33 – на ліквідацію пожеж, 7 з яких спричинили ворожі обстріли;

1 – для проведення аварійно-рятувальних робіт;

6 – на перевірку після обстрілу;

5 – на допомогу населенню;

9 – інші виїзди.

Рятувальники, поліцейські, волонтери та представники місцевих громад продовжили проводити евакуацію населення з прикордонних населених пунктів. У проміжних евакопунктах працювали психологи ДСНС. Від початку активних дій ворога з населених пунктів евакуйовано понад 11117 жителів, з них 858 дітей та 260 маломобільних осіб.



Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 60 одиниць вибухонебезпечних предметів.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram