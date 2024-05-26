26.05.2024 09:43 Рита Парфенова

На Харківщині ворог завдав ударів по дитсадках, лікарні, храму та житловим будинкам

25 травня військові рф продовжили обстрілювати прифронтові та прикордонні населені пункти Харківщини.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на начальника Головного управління Національної поліції в Харківській області Володимира Тимошка.

Зафіксовані руйнування:

▪️ с. Канцедалівка: Внаслідок обстрілу ракетою Х-38 пошкоджено цивільний автомобіль та автомобіль швидкої допомоги. Постраждало п'ятеро цивільних осіб.

▪️ с. Куп’янськ-Вузловий: Артилерійський обстріл пошкодив будівлю дитячого садка, лікарню, будівлю Палацу культури, Свято-Покровський храм, недільну школу при храмі та житлові будинки. Крім того, обстрілом з РСЗВ «Ураган» пошкоджено ще один житловий будинок.

▪️ с. Березівка: Внаслідок обстрілу з РСЗВ «Смерч» пошкоджено будинок. Постраждалих немає.

▪️ с. Курилівка: Близько 12:00 відбувся артилерійський обстріл.

▪️ с. Приколотне: Близько 12:55 ворог завдав ударів керованими авіабомбами (КАБ). Пошкоджено багатоквартирні будинки.

▪️ м. Чугуїв: Внаслідок обстрілу постраждала жінка 1985 р.н. Медичну допомогу надали на місці.

▪️ с. Печеніги: Влучання ракети з ЗРК С-300 на відкритій місцевості. Пошкоджено приватні будинки.

▪️ с. Юрченкове: Внаслідок обстрілу пошкоджено приміщення дитячого садка, виникла пожежа. Постраждалих немає.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що 25 травня близько 16:00 зс рф завдали авіаудари по Київському району міста Харкова. Того ж дня приблизно о 19:00 окупанти завдали ракетний удар по центру Харкова.