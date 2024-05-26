На Харківщині ворог завдав ударів по дитсадках, лікарні, храму та житловим будинкам

25 травня військові рф продовжили обстрілювати прифронтові та прикордонні населені пункти Харківщини.
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на начальника Головного управління Національної поліції в Харківській області Володимира Тимошка.
▪️ с. Канцедалівка: Внаслідок обстрілу ракетою Х-38 пошкоджено цивільний автомобіль та автомобіль швидкої допомоги. Постраждало п'ятеро цивільних осіб.
▪️ с. Куп’янськ-Вузловий: Артилерійський обстріл пошкодив будівлю дитячого садка, лікарню, будівлю Палацу культури, Свято-Покровський храм, недільну школу при храмі та житлові будинки. Крім того, обстрілом з РСЗВ «Ураган» пошкоджено ще один житловий будинок.
▪️ с. Березівка: Внаслідок обстрілу з РСЗВ «Смерч» пошкоджено будинок. Постраждалих немає.
▪️ с. Курилівка: Близько 12:00 відбувся артилерійський обстріл.
▪️ с. Приколотне: Близько 12:55 ворог завдав ударів керованими авіабомбами (КАБ). Пошкоджено багатоквартирні будинки.
▪️ м. Чугуїв: Внаслідок обстрілу постраждала жінка 1985 р.н. Медичну допомогу надали на місці.
▪️ с. Печеніги: Влучання ракети з ЗРК С-300 на відкритій місцевості. Пошкоджено приватні будинки.
▪️ с. Юрченкове: Внаслідок обстрілу пошкоджено приміщення дитячого садка, виникла пожежа. Постраждалих немає.
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