26.05.2024 13:00 Віталій Хінєвіч
Ігор Терехов: Харків потребує найсучасніших систем ППО
Харків потребує комплексу найсучасніших систем протиповітряної оборони, який захищатиме небо над містом від ворожих атак.
Фото з відкритих джерел
За словами
міського голови Ігоря Терехова, завдання номер один для всіх гілок влади та військових - зробити так, аби Харків не обстрілювали, передає РЕДПОСТ.
«Головне - захистити життя людей. Ми дуже розраховуємо на допомогу наших міжнародних партнерів, бо потрібне устаткування є тільки в них. Насамперед нам потрібні «Петріоти». А ще - системи, які протидіятимуть «шахедам» і ракетам С-300», - розповів мер.
Ігор Терехов також підкреслив, що постачання устаткування не залежить від міської влади.
«Якби була можливість придбати ці системи, скільки б вони не коштували, ми б це зробили, адже людське життя - найголовніше. Але ми як міська влада не можемо придбати це устаткування», - повідомив мер.
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писав, що 25 травня близько 16:00 зс рф завдали авіаудари
по Київському району міста Харкова. Того ж дня приблизно о 19:00 окупанти завдали ракетний удар
по центру Харкова.
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