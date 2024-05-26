26.05.2024 13:00 Віталій Хінєвіч

Ігор Терехов: Харків потребує найсучасніших систем ППО

Харків потребує комплексу найсучасніших систем протиповітряної оборони, який захищатиме небо над містом від ворожих атак.



Фото з відкритих джерел

За словами міського голови Ігоря Терехова, завдання номер один для всіх гілок влади та військових - зробити так, аби Харків не обстрілювали, передає РЕДПОСТ.

«Головне - захистити життя людей. Ми дуже розраховуємо на допомогу наших міжнародних партнерів, бо потрібне устаткування є тільки в них. Насамперед нам потрібні «Петріоти». А ще - системи, які протидіятимуть «шахедам» і ракетам С-300», - розповів мер.

Ігор Терехов також підкреслив, що постачання устаткування не залежить від міської влади.

«Якби була можливість придбати ці системи, скільки б вони не коштували, ми б це зробили, адже людське життя - найголовніше. Але ми як міська влада не можемо придбати це устаткування», - повідомив мер.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що 25 травня близько 16:00 зс рф завдали авіаудари по Київському району міста Харкова. Того ж дня приблизно о 19:00 окупанти завдали ракетний удар по центру Харкова.