26.05.2024 13:39 Рита Парфенова

У Харкові шукають стареньку у нічній сорочці

У Харкові та області розшукують 91-річну Валентину Іванівну Дмітрову.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ПРЗ "Мілена", вранці 26 травня 91-річна Валентина Іванівна вранці пішла з дому і не повернулася.

Валентина Дмітрова мешкає у Харкові в районі Нової Баварії, на вулиці Бєлінського. Жінка має проблеми з пам'яттю.

Зріст Валентини Іванівни 160 см, худорлявої статури, розпущене сиве довге волосся, карі очі. Особливі прикмети: родимка на шії з правого боку.



Була одягнена у блакитну довгу нічну сорочку с довгими рукавамирЮ, сині домашні капці.



Прохання до всіх, хто має будь-яку інформацію зателефонувати за номерами 068 777-0-112 або 102.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що під Харковом успішно завершилися пошуки дівчинки-підлітка, яка зникла під час прогулянки.