26.05.2024 14:38 Рита Парфенова

На Харківщині спостерігається підвищена активність противника

Сили оборони рішуче відповідають на штурмові та наступальні дії загарбників, знищуючи їхню піхоту і техніку.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

На Харківському напрямку окупанти здійснили вісім штурмових і наступальних спроб. Шість з них були успішно відбиті поблизу Тернової та Липців. Українські захисники продовжують успішно відбивати атаки ворога в районах Вовчанська і Липців. По цих населених пунктах, а також по районах Нескучного, Зеленого і Глибокого, ворог завдав вісім авіаударів, скинувши близько двох десятків керованих авіабомб.

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На Куп'янському напрямку ворог сьогодні здійснив 10 спроб просунутися в районах Синьківки, Новоєгорівки і Невського. Сім з цих атак були відбиті, і бойові дії продовжуються. Незважаючи на напруженість, ситуація залишається під контролем.

Раніше РЕДПОСТ писав, що ситуація на Харківському та Куп'янському напрямку залишається складною, але контрольованою.