Момент російського авіаудару з торгового залу гіпермаркета показали правоохоронці (відео)

Поліцейські вивчають записи камер спостереження, які знаходилися всередині гіпермаркету, для встановлення людей, які монзи знаходитися всередині в момент удару.
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Раніше РЕДПОСТ писав, що на місці трагедії продовжує роботу штаб слідчого управління поліції та криміналістична лабораторія, де родичі зниклих безвісти можуть здати матеріали ДНК.
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Успіх супроводжує цілеспрямованих людей. Беріть ініціативу у свої руки – сьогодні рішучість принесе перемогу. Можливі конфлікти, тому намагайтеся бути конкретними у спілкуванні.
Весь день у Харкові буде хмарним. Без опадів.
Щороку 26 травня відзначають Всесвітній день рудих.
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