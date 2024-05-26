Момент російського авіаудару з торгового залу гіпермаркета показали правоохоронці (відео)

Правоохоронці звертаються до кожного, хто зараз шукає своїх близьких. «Здавайте зразки ДНК - наразі це єдиний спосіб встановити особи тих, кого вже відшукали та ще знайдуть на місці удару. Повідомляйте про зникнення людей, які могли знаходитися в «Епіцентрі», – закликають правооронці.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram Раніше РЕДПОСТ писав, що на місці трагедії продовжує роботу штаб слідчого управління поліції та криміналістична лабораторія, де родичі зниклих безвісти можуть здати матеріали ДНК.