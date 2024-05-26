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26.05.2024  16:07   Рита Парфенова

Момент російського авіаудару з торгового залу гіпермаркета показали правоохоронці (відео)

Поліцейські вивчають записи камер спостереження, які знаходилися всередині гіпермаркету, для встановлення людей, які монзи знаходитися всередині в момент удару.

Про це повідомив начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції у Харківській області Сергій Болвінов, передає РЕДПОСТ.
 
«На відео, з яким зараз працюють слідчі, - момент удару. Чітко видно, що люди абсолютно не були готові до такої атаки, перебували на робочих місцях та займалися своїми справами. Нині вивчаємо кожну хвилину записів з камер», – розповів він.
 
Правоохоронці звертаються до кожного, хто зараз шукає своїх близьких. «Здавайте зразки ДНК - наразі це єдиний спосіб встановити особи тих, кого вже відшукали та ще знайдуть на місці удару. Повідомляйте про зникнення людей, які могли знаходитися в «Епіцентрі», – закликають правооронці.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що на місці трагедії продовжує роботу штаб слідчого управління поліції та криміналістична лабораторія, де родичі зниклих безвісти можуть здати матеріали ДНК.

Тэги:  каб, обстріл, харків, агрессия россии
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