У центрі Харкова ліквідують наслідки ракетного удару (фото)

Після обстрілу вулиці перетворилися на місце небезпеки, вкрите склом, габаритним сміттям та обломками дерев. Команда працівників ліквідує насолідки обстрілу, зосереджуючись на видаленні усіх матеріалів, які можуть становити загрозу для громадського здоров'я та безпеки.

Крім того, комунальники звертають особливу увагу на відновлення зелених насаджень та ландшафту, який також постраждав від обстрілу. Вони працюють над видаленням пошкоджених гілок та дерев.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що 25 травня приблизно о 19:00 окупанти завдали ракетний удар по центру Харкова.