У центрі Харкова ліквідують наслідки ракетного удару (фото)

Працівники КП «Харківблагоустрій» усувають наслідки ворожого обстрілу, який стався напередодні в центральній частині міста.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на міськраду, робітники з КП «Харківблагоустрій» прибирають наслідки ворожого обстрілу, що стався у центральній частині Харкова.
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