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26.05.2024  12:54   Рита Парфенова

У центрі Харкова ліквідують наслідки ракетного удару (фото)

Працівники КП «Харківблагоустрій» усувають наслідки ворожого обстрілу, який стався напередодні в центральній частині міста.

Працівники КП «Харківблагоустрій» усувають наслідки ворожого обстрілу, який стався напередодні в центральній частині

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на міськраду, робітники з КП «Харківблагоустрій» прибирають наслідки ворожого обстрілу, що стався у центральній частині Харкова.

Після обстрілу вулиці перетворилися на місце небезпеки, вкрите склом, габаритним сміттям та обломками дерев. Команда працівників ліквідує насолідки обстрілу, зосереджуючись на видаленні усіх матеріалів, які можуть становити загрозу для громадського здоров'я та безпеки.

Працівники КП «Харківблагоустрій» усувають наслідки ворожого обстрілу, який стався напередодні в центральній частині

Крім того, комунальники звертають особливу увагу на відновлення зелених насаджень та ландшафту, який також постраждав від обстрілу. Вони працюють над видаленням пошкоджених гілок та дерев.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що 25 травня приблизно о 19:00 окупанти завдали ракетний удар по центру Харкова.

Працівники КП «Харківблагоустрій» усувають наслідки ворожого обстрілу, який стався напередодні в центральній частині

Працівники КП «Харківблагоустрій» усувають наслідки ворожого обстрілу, який стався напередодні в центральній частині

Працівники КП «Харківблагоустрій» усувають наслідки ворожого обстрілу, який стався напередодні в центральній частині

Працівники КП «Харківблагоустрій» усувають наслідки ворожого обстрілу, який стався напередодні в центральній частині

Тэги:  благоустрій, ракетний удар, харків, агрессия россии
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