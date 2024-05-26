Знову зросла кількість загиблих внаслідок авіаудару по гіпермаркету Харкова

26.05.2024 12:08 Рита Парфенова

Кількість загиблих внаслідок російського удару по «Епіцентру» у Харкові зросла до 14 людей.

Повідомляється, що внаслідок вчорашнього ворожого удару по торговельному центру:

14 загиблих цивільних осіб

43 людини зазнали поранень

Всю ніч на місці працював оперативний штаб. Задіяно:

понад 200 працівників ДСНС

50 одиниць спеціалізованої техніки

понад 100 працівників поліції

Триває розбір крайніх цехів будівлі «Епіцентру», після чого роботи просуватимуться вглиб території гіпермаркету.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що на місці трагедії продовжує роботу штаб слідчого управління поліції та криміналістична лабораторія, де родичі зниклих безвісти можуть здати матеріали ДНК.