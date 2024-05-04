04.05.2024 17:01

Обстріл Харкова: відомо про чотирьох постраждалих

Удень 4 травня окупанти вдарили по підприємству Індустріального району.



Фото з відкритих джерел

За словами Харківського міського голови Ігоря Терехова, зараз палає масштабна пожежа на підприємстві. Вже є інформація про чотирьох постраждалих - вони отримали поранення та опіки. Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на телеграм-каналі мераа міста.

Як повідомили у пресслужбі ХОВА, ворог вдарив ракетою по території цивільного підприємства в Індустріальному районі Харкова. Внаслідок влучання окупантів зазнали поранень троє цивільних чоловіків та одна жінка.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що вночі 4 травня військові рф завдали ударів по виробничому підприємству та станції технічного обслуговування в місті Харкові.