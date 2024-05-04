Обстріл Харкова: відомо про чотирьох постраждалих

Удень 4 травня окупанти вдарили по підприємству Індустріального району.
За словами Харківського міського голови Ігоря Терехова, зараз палає масштабна пожежа на підприємстві. Вже є інформація про чотирьох постраждалих - вони отримали поранення та опіки. Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на телеграм-каналі мераа міста.
Як повідомили у пресслужбі ХОВА, ворог вдарив ракетою по території цивільного підприємства в Індустріальному районі Харкова. Внаслідок влучання окупантів зазнали поранень троє цивільних чоловіків та одна жінка.
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Раніше РЕДПОСТ писав, що вночі 4 травня військові рф завдали ударів по виробничому підприємству та станції технічного обслуговування в місті Харкові.
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День підходить для організації та планування. Уникайте зайвої уваги начальства.
У Харкові сьогодні очікується безхмарний ранок, але вже у середині дня погода зміниться і стане похмурою до самого вечора. Проте не передбачається опадів.
4 травня відзначається Міжнародний день пожежників.
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