Зросла кількість постраждалих внаслідок ракетного удару по Харкову

Медики госпіталізували ще одну жінку, яка отримала травми внаслідок ракетного удару по Індустріальному району Харкова.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланнм на пресслужбу ХОВА, вже відомо про пʼять постраждалих внаслідок ракетного дарі військовими рф по підпріємству в Індутріальном оайні міста Харкова.
Медики госпіталізували ще одну жінку.
Рятувальники продовжують ліквідовувати масштабну пожежу на цивільному виробництві.
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Раніше РЕДПОСТ писав, що вдень 4 травня окупанти вдарили по підприємству Індустріального району, внаслідок чого зайнялася велика пожежа.
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День підходить для організації та планування. Уникайте зайвої уваги начальства.
У Харкові сьогодні очікується безхмарний ранок, але вже у середині дня погода зміниться і стане похмурою до самого вечора. Проте не передбачається опадів.
4 травня відзначається Міжнародний день пожежників.
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