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04.05.2024  18:26   Рита Парфенова

Зросла кількість постраждалих внаслідок ракетного удару по Харкову

Медики госпіталізували ще одну жінку, яка отримала травми внаслідок ракетного удару по Індустріальному району Харкова.


Фото з відкритих джерел

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланнм на пресслужбу ХОВА, вже відомо про пʼять постраждалих внаслідок ракетного дарі військовими рф по підпріємству в Індутріальном оайні міста Харкова.

Медики госпіталізували ще одну жінку.

Рятувальники продовжують ліквідовувати масштабну пожежу на цивільному виробництві.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що вдень 4 травня окупанти вдарили по підприємству Індустріального району, внаслідок чого зайнялася велика пожежа.

 

Тэги:  ракетний удар, харків, агрессия россии
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