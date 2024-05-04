04.05.2024 18:26 Рита Парфенова

Зросла кількість постраждалих внаслідок ракетного удару по Харкову

Медики госпіталізували ще одну жінку, яка отримала травми внаслідок ракетного удару по Індустріальному району Харкова.



Фото з відкритих джерел

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланнм на пресслужбу ХОВА, вже відомо про пʼять постраждалих внаслідок ракетного дарі військовими рф по підпріємству в Індутріальном оайні міста Харкова.

Медики госпіталізували ще одну жінку.



Рятувальники продовжують ліквідовувати масштабну пожежу на цивільному виробництві.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що вдень 4 травня окупанти вдарили по підприємству Індустріального району, внаслідок чого зайнялася велика пожежа.