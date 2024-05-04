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04.05.2024  20:02   Рита Парфенова

Ворог обстріляв понад 10 населених пунктів Харківщини

Про стан бойових дій на Харківщині ввечері 5 травня 2024 року поінформували у Генштабі ЗСУ.

війна в україні

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генштаб ЗСУ, бойова ситуація в Харківській області наступна.

Ворог завдав авіаційних ударів по місту Харків та в районах населених пунктів Слобожанське, Веселе, Черкаські Тишки.

Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 10 населених пунктів, зокрема

  • Гатище,
  • Іванівка,
  • Козача Лопань,
  • Котлярівка,
  • Синьківка,
  • Стрілеча.

На Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території рф, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України.

На Куп’янському напрямку нашими воїнами відбито 8 атак в районах населених пунктів Піщане, Кислівка Харківської області; Стельмахівка, Берестове Луганської області.

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Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 4 травня 2024 року.

Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
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