04.05.2024 20:02 Рита Парфенова

Ворог обстріляв понад 10 населених пунктів Харківщини

Про стан бойових дій на Харківщині ввечері 5 травня 2024 року поінформували у Генштабі ЗСУ.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генштаб ЗСУ, бойова ситуація в Харківській області наступна.

Ворог завдав авіаційних ударів по місту Харків та в районах населених пунктів Слобожанське, Веселе, Черкаські Тишки.



Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 10 населених пунктів, зокрема

Гатище,

Іванівка,

Козача Лопань,

Котлярівка,

Синьківка,

Стрілеча.

На Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території рф, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України.

На Куп’янському напрямку нашими воїнами відбито 8 атак в районах населених пунктів Піщане, Кислівка Харківської області; Стельмахівка, Берестове Луганської області.

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Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 4 травня 2024 року.