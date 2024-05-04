Ворог обстріляв понад 10 населених пунктів Харківщини

Про стан бойових дій на Харківщині ввечері 5 травня 2024 року поінформували у Генштабі ЗСУ.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генштаб ЗСУ, бойова ситуація в Харківській області наступна.
Ворог завдав авіаційних ударів по місту Харків та в районах населених пунктів Слобожанське, Веселе, Черкаські Тишки.
Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 10 населених пунктів, зокрема
На Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території рф, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України.
На Куп’янському напрямку нашими воїнами відбито 8 атак в районах населених пунктів Піщане, Кислівка Харківської області; Стельмахівка, Берестове Луганської області.
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Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 4 травня 2024 року.
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