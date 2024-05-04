04.05.2024 21:08 Рита Парфенова

Шість цивільних постраждали внаслідок обстрілу Харкова (відео, фото)

За даними слідства, вдень 4 травня російська армія двічі обстріляла м. Харків.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Перша атака була здійснена ворогом з авіації орієнтовно о 14:15 – пошкоджено будівлі цивільного підприємства у Немишлянському районі. За попередніми даними, окупанти вдарили УМПБ Д30-СН (уніфікований міжвидовий плануючий боєприпас, калібр 30 см).

Близько 16:20 відбувся повторний удар по місту. Влучання зафіксовано по території цивільного виробництва в Індустріальному районі. Виникла масштабна пожежа. Наразі триває ліквідація наслідків. Точний вид озброєння, з якого був здійснений обстріл, буде встановлено після гасіння пожежі.

Отримали травми шість працівників: серед них четверо жінок та двоє чоловіків.

Прокурори та слідчі поліції вживають всіх можливих та належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених представниками зс рф.

За процесуального керівництва Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram Раніше РЕДПОСТ писав, що вдень 4 травня окупанти вдарили по підприємству Індустріального району, внаслідок чого зайнялася велика пожежа.