Шість цивільних постраждали внаслідок обстрілу Харкова (відео, фото)

За даними слідства, вдень 4 травня російська армія двічі обстріляла м. Харків.
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Раніше РЕДПОСТ писав, що вдень 4 травня окупанти вдарили по підприємству Індустріального району, внаслідок чого зайнялася велика пожежа.
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День підходить для організації та планування. Уникайте зайвої уваги начальства.
У Харкові сьогодні очікується безхмарний ранок, але вже у середині дня погода зміниться і стане похмурою до самого вечора. Проте не передбачається опадів.
4 травня відзначається Міжнародний день пожежників.
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