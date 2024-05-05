05.05.2024 06:00

Прогноз погоди у Харкові на 5 травня

У Харкові досвітні хмари вранці розсіються, а вдень знову зберуться, щоб ввечері звільнити небо від своєї пристуності вже повністю. Без істотних опадів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

5 травня очікується мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень без істотних опадів.

Вітер південно-західний, 7–12 м/с.

Температура повітря: вночі 3–5° тепла, вдень 18–20°.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Народні прикмети

Теплий день обіцяє похолодання до кінця травня. Мінлива погода цього дня обіцяє посушливе літо.

Тепла погода цього дня обіцяє похолодання до кінця місяця. Якщо зайці ще не змінили шубу, то до кінця весни тепла не чекай. Дощовий та похмурий день обіцяє сонячний та сухий червень.

У минулі часи вважалося, якщо 5 травня вночі був заморозок, то протягом наступних 40 днів ранкова погода залишалася досить холодною.

Горобина зацвіла – до теплої погоди.

Чисте небо обіцяє ясні дні найближчим часом.

Зозуля кукує голосно і довго – скоро сильно потеплішає.