Прогноз погоди у Харкові на 5 травня

У Харкові досвітні хмари вранці розсіються, а вдень знову зберуться, щоб ввечері звільнити небо від своєї пристуності вже повністю. Без істотних опадів.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
5 травня очікується мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень без істотних опадів.
Вітер південно-західний, 7–12 м/с.
Температура повітря: вночі 3–5° тепла, вдень 18–20°.
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Теплий день обіцяє похолодання до кінця травня. Мінлива погода цього дня обіцяє посушливе літо.
Тепла погода цього дня обіцяє похолодання до кінця місяця. Якщо зайці ще не змінили шубу, то до кінця весни тепла не чекай. Дощовий та похмурий день обіцяє сонячний та сухий червень.
Уникайте суперечок та сварок. Плануйте майбутнє, особливо фінансові операції.
У Харкові досвітні хмари вранці розсіються, а вдень знову зберуться, щоб ввечері звільнити небо від своєї пристуності вже повністю. Без істотних опадів.
Православні відзначають головну подію християнської церкви – світле свято Воскресіння Христового, або Великдень.
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