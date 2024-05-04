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04.05.2024  16:50   Рита Парфенова

У Харкові – сильна пожежа внаслідок прильоту (оновлено)

Близько о пів на п'яту годину вечора 4 травня військові рф завдали чергового удару по Харкову.


Фото з відкритих джерел

upd Як додав міський голова Ігор Терехов, вже є інформація про чотирьох постраждалих - поранення та опіки.

Як повідомляє РЕДПОСТ, міський голова Харкова Ігор Терехов у своєму телеграм-каналі написав про удари по місту.

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«Внаслідок «прильоту» сильна пожежа на виробничому підприємстві Індустріального району. Інформація щодо постраждалих уточнюється», - пише Харківський міський голова.

Раніше РЕДПОСТ писав, що вночі 4 травня військові рф завдали ударів по виробничому підприємству та станції технічного обслуговування в місті Харкові.

Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
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