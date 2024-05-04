У Харкові – сильна пожежа внаслідок прильоту (оновлено)

Близько о пів на п'яту годину вечора 4 травня військові рф завдали чергового удару по Харкову.
upd Як додав міський голова Ігор Терехов, вже є інформація про чотирьох постраждалих - поранення та опіки.
Як повідомляє РЕДПОСТ, міський голова Харкова Ігор Терехов у своєму телеграм-каналі написав про удари по місту.
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«Внаслідок «прильоту» сильна пожежа на виробничому підприємстві Індустріального району. Інформація щодо постраждалих уточнюється», - пише Харківський міський голова.
Раніше РЕДПОСТ писав, що вночі 4 травня військові рф завдали ударів по виробничому підприємству та станції технічного обслуговування в місті Харкові.
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День підходить для організації та планування. Уникайте зайвої уваги начальства.
У Харкові сьогодні очікується безхмарний ранок, але вже у середині дня погода зміниться і стане похмурою до самого вечора. Проте не передбачається опадів.
4 травня відзначається Міжнародний день пожежників.
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