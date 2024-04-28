28.04.2024 21:20 Віталій Хінєвіч

Крем-суп зі смаженими грибами

Смачний та корисний супчик містить достатню кількість білка та клітковини, передає РЕДПОСТ .

Приготуйте смачний крем-суп за цим рецептом та пригостіть сім’ю корисним обідом.

Для приготування супу необхідні такі інгредієнти:

1,5 кг печериць;

3 великі цибулі;

5 столових ложок оливкової олії;

3/4 чайної ложки дрібної солі;

2 зубчики часнику, подрібнених або дрібно натертих;

2 чайні ложки нарізаного свіжого листя чебрецю;

1,5 літра яловичого або овочевого бульйону;

1/2 чайної ложки свіжомеленого чорного перцю;

зелень для прикраси.

Крок 1

У сковорідці змішайте нарізані гриби та цибулю з 3 столовими ложками олії та 1/2 чайної ложки солі та смажте доки гриби не випустять воду і не підрум'яняться.

Крок 2

У великій каструлі на середньому вогні нагрійте 2 столові ложки олії, що залишилися, до мерехтіння. Додайте часник і чебрець і готуйте, помішуючи, до появи аромату, 30 секунд. Залишіть 1/4 склянки грибів для прикраси. Додайте гриби, що залишилися, і цибулю в каструлю разом з бульйоном, перцем і 1/4 чайної ложки солі, що залишилася. Збільшіть вогонь до сильного та доведіть до кипіння. Зменшіть вогонь до середньослабкого та варіть без кришки 10 хвилин.

Крок 3

Використовуючи занурювальний блендер, пюруйте суп у каструлі до однорідної маси. При необхідності додайте бульйон або воду, щоб розбавити суміш до бажаної консистенції. При необхідності підігрійте суп, спробуйте та посоліть.

Крок 4

Розлийте суп по тарілках, прикрасьте відкладеними грибами, щіпкою чорного перцю, якщо хочете, і зеленню, і подавайте.

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