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28.04.2024  20:00   Віталій Хінєвіч

На Куп’янському напрямку відбито 4 атаки ворога

Ворог завдав авіаудару в районі населеного пункту Велика Писарівка Харківської області.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
 
На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території рф, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. 
 
Завдав авіаудару в районі населеного пункту Велика Писарівка Харківської області. 
 
На Куп’янському напрямку нашими воїнами відбито 4 атаки в районах населених пунктів Берестове Харківської області та Стельмахівка Луганської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема Синьківка, Степова Новоселівка, Піщане Харківської області.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харківській області з-під завалів було деблоковано жінку, також травми внаслідок обстрілу отримав чоловік.
 
Тэги:  агрессия россии, харків
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