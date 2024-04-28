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28.04.2024  22:28   

Благодійний ярмарок відбувся у Харкові (фото)

Вихідними у центральній частині Харкова пройшов благодійний ярмарок.

Харків, ярмарок
Фото: РЕДПОСТ

На ярмарку можна було придбати вироби, зроблені власними руками, сувеніри з українською та харківською тематикою, іграшки, одяг, поїсти смаколиків, відвідати мастер-класи.
 
Також можна було долучитися до плетіння маскувальних сіток для наших захисників.


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Тэги:  харків, ярмарок
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