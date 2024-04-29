Прогноз погоди у Харкові на 29 квітня

Похмура погода буде триматися у Харкові не весь день - ввечері небо стане чистим та ясним. Без опадів.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
29 квітня очікується мінлива хмарність. Вночі місцями короткочасний дощ, гроза; вдень без опадів.
Вітер північно–східний, 7–12 м/с; вдень місцями пориви, 15–20 м/с.
Температура повітря: вночі 8–13° тепла, вдень 16–21°.
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Грім цього дня обіцяє багатий урожай хлібу. Якщо на вулицях багато хрущів, то найближчі тижні дощу не буде.
День вдалий для фінансових справ та придбань, особливо під час використання інтуїції. Час діяти та озвучувати свої плани.
Похмура погода буде триматися у Харкові не весь день - ввечері небо стане чистим та ясним. Без опадів.
Щороку 29 квітня у світі відзначають День танцю.
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