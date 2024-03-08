Світло повернулося до Чугуєва після нічного обстрілу

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на АТ "Харківобленерго". За словами начальника Чугуївського РЕМ Андрія Семенова, в результаті обстрілу в центрі міста відключились 15 споживачів.

"Причиною цього було пошкодження повітряної лінії 0,4 кВ. Ми відновили п'ять ділянок лінії та замінили зруйновано опору. Наразі всі звільнені від електропостачання споживачі мають світло", - підкреслив Андрій Семенов.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що вночі 8 березня о 00:05 російські збройні сили нанесли ракетний удар по центру міста Чугуїв. Під час ракетного удару по Чугуєву пошкоджень зазнав магістральний водогін, що забезпечує водою все місто.