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08.03.2024  14:17   Рита Парфенова

Світло повернулося до Чугуєва після нічного обстрілу

Фахівці Чугуївського району електричних мереж АТ "Харківобленерго" відновили електропостачання у Чугуєві після ракетного обстрілу, що стався проти ночі 8 березня.

Новини Харкова: у Чугуєві відновили світло після нічного обстрілу

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на АТ "Харківобленерго".

За словами начальника Чугуївського РЕМ Андрія Семенова, в результаті обстрілу в центрі міста відключились 15 споживачів.

"Причиною цього було пошкодження повітряної лінії 0,4 кВ. Ми відновили п'ять ділянок лінії та замінили зруйновано опору. Наразі всі звільнені від електропостачання споживачі мають світло", - підкреслив Андрій Семенов.

Новини Харкова: у Чугуєві відновили світло після нічного обстрілу

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Раніше РЕДПОСТ писав, що вночі 8 березня о 00:05 російські збройні сили нанесли ракетний удар по центру міста Чугуїв. Під час ракетного удару по Чугуєву пошкоджень зазнав магістральний водогін, що забезпечує водою все місто.

Новини Харкова: у Чугуєві відновили світло після нічного обстрілу

Тэги:  відключення світла, харків
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