    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Слідчі зібрали докази обстрілу Куп'янська, під час якого загинули люди (фото)
08.03.2024  13:55   Рита Парфенова

Слідчі зібрали докази обстрілу Куп'янська, під час якого загинули люди (фото)

Через атаки противника по місту Куп'янськ були втрачені двоє мирних мешканців, ще один отримав поранення.

Новини Харкова: наслідки обстрілу Куп'янська

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на пресслужбу Прокуратури Харківської області, 7 березня близько 22:00 російські військові випустили снаряди на місто Куп'янськ.

Внаслідок обстрілів загинули двоє людей: 64-річна жінка та 58-річний чоловік.

Також поранений 36-річний мирний мешканець.

Новини Харкова: наслідки обстрілу Куп'янська

У результаті атак пошкоджено житлові будинки.

Попередньо, окупанти використали РСЗВ "Ураган" та артилерію.

Новини Харкова: наслідки обстрілу Куп'янська

Прокурори та слідчі поліції докладають усіх можливих зусиль для фіксації воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил рф.

Новини Харкова: наслідки обстрілу Куп'янська

За процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби населені пункти Чугуївського та Куп'янського та Богодухівського районів були обстріляні загарбниками з різних видів озброєння. Жертвами цих нападів стали звичайні цивільні громадяни.

Тэги:  куп'янськ, обстріл, харків, агрессия россии
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
02.03 Надзвичайні події Ворог випустив ракети по Куп’янську: в адміністратівній будівлі – провалля у три поверхи (фото) 27.01 Надзвичайні події Обстріли Харківщини 27 грудня: ворожа ракета влучила у гаражі (фото) 26.01 Надзвичайні події На Харківщині російська ракета С300 влучила в автомобиль поліцейського
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2024 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 