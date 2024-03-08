Слідчі зібрали докази обстрілу Куп'янська, під час якого загинули люди (фото)

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на пресслужбу Прокуратури Харківської області, 7 березня близько 22:00 російські військові випустили снаряди на місто Куп'янськ.

Внаслідок обстрілів загинули двоє людей: 64-річна жінка та 58-річний чоловік.

Також поранений 36-річний мирний мешканець.

У результаті атак пошкоджено житлові будинки.

Попередньо, окупанти використали РСЗВ "Ураган" та артилерію.

Прокурори та слідчі поліції докладають усіх можливих зусиль для фіксації воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил рф.

За процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

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Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби населені пункти Чугуївського та Куп'янського та Богодухівського районів були обстріляні загарбниками з різних видів озброєння. Жертвами цих нападів стали звичайні цивільні громадяни.