У найпостраждалому від ворога селі Харківщини відновлюють електропостачання

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на АТ "Харківобленерго".

За словами начальника Дергачівського РЕМ Володимира Климчука, вже відновлено майже 70% пошкоджених опор, дротів та електрообладнання у населеному пункті.

«Ситуація ускладнюється через те, що Цупівка була під окупацією, і тут дислокувалися ворожі війська. Все було заміновано - вулиці, будинки... Місцевих мешканців довго не пускали сюди через мінне загрозу, і саперам довелося обстежувати кожну хату», - зазначив Климчук.

За словами майстра Дергачівського РЕМ Євгена Зубенка, Цупівка є одним з найбільш постраждалих сіл у громаді. Енергетики вже замінили понад 130 залізобетонних електроопор, проте це лише половина від потрібного обсягу робіт.

«Місцеві мешканці чекають на відновлення електропостачання з нетерпінням. Наша мета - якнайшвидше повернути світло для всіх», - підкреслив він.

Колегам з інших районів електричних мереж також надають допомогу. Цього разу у Цупівці працюють працівники з Краснограда.

Майстер Красноградського РЕМ Андрій Власов розповів, що його бригада не вперше бере участь у таких роботах і раніше працювала в інших населених пунктах.

«Швидкість робіт визначається необхідністю перевірки території на міни та вибухівки. Чекаємо дозволу від саперів перед початком робіт. Часто чуємо звуки вибухів, але це не заважає нам виконувати свою роботу», - сказав він.

Водій автовишки Ігор Тимошенко, який також приймає участь у роботах, зазначив, що енергетики вже звикли до звуків обстрілів.

«Найбільше мене вражає рівень руйнування та пошкоджені житлові будинки. Я хочу допомогти людям, і приємно бачити, як вони радіють, коли повертається світло», - сказав він.

Староста Прудянського старостинського округу Євген М'ячиков відзначив, що до війни в Цупівці проживало близько 1000 людей, а зараз - не більше 170-ти.

«Ми сподіваємося, що відновлення електропостачання стане мотивацією для людей повернутися додому. Ми дуже вдячні енергетикам за їхню роботу», - підкреслив староста.

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