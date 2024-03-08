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08.03.2024  12:45   Рита Парфенова

У Харкові на домашнього кривдника завели криминальну справу

Поліцейські заявили чоловікові з Харкова про підозру у скоєнні домашнього насильства. 65-річний чоловік регулярно ображав свою дружину та погрожував їй фізичною агресією.

домашнє насильство
 
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області, постраждала, 64-річна жінка, неодноразово зверталася до Харківського РУП № 1 із скаргами на поведінку чоловіка. Вона стверджувала, що він її ображає, принижує та погрожує фізичним насильством.

Працівники відділу протидії домашньому насильству Харківського РУП №1 ГУНП склали три протоколи про адміністративне правопорушення щодо порушника за статтею 173-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення та винесли три термінові заборонні приписи, які забороняють контактувати з дружиною та перебувати за місцем її мешкання. Адміністративні протоколи були направлені до Київського районного суду міста Харкова для прийняття відповідного рішення.

Суд розглянув ці адміністративні протоколи та наклав штрафи, однак чоловік не припинив вчиняти домашнє насильство.

У результаті, слідчим Харківського РУП № 1 було розпочато кримінальне провадження за статтею 126-1 Кримінального кодексу України, що передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до двох років. Чоловіку було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення 7 березня.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові домашній кривдник зберігав гранати та штик-ніж.
Тэги:  насильство, поліція, харків
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