У Харкові на домашнього кривдника завели криминальну справу

Працівники відділу протидії домашньому насильству Харківського РУП №1 ГУНП склали три протоколи про адміністративне правопорушення щодо порушника за статтею 173-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення та винесли три термінові заборонні приписи, які забороняють контактувати з дружиною та перебувати за місцем її мешкання. Адміністративні протоколи були направлені до Київського районного суду міста Харкова для прийняття відповідного рішення.

Суд розглянув ці адміністративні протоколи та наклав штрафи, однак чоловік не припинив вчиняти домашнє насильство.