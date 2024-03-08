Викрито колаборанта, який після звільнення Куп'янська збіг до Харкова

Виявлено колаборанта, який займав посаду «спеціаліста відділу природних ресурсів та екології» під час окупації Куп'янська.
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Сьогодні зірки попереджають про тимчасові обмеження та нестачу уваги до здоров'я, але радять бути пильними та уникати ризиків.
Небо у Харкові вкрите хмарами тільки вночі, вранці воно очиститься та буде ясним до самого вечора. Без опадів.
За традицією, що давно склалася, перше офіційне свято весни присвячене прекрасній статі, а заснували його... самі жінки.
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