Викрито колаборанта, який після звільнення Куп'янська збіг до Харкова

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на пресслужбу Прокуратури Харківської області, у липні 2022 року житель тоді ще захопленого військами рф Куп'янська добровільно вступив у співпрацю з окупантами. Чоловік отримав посаду "в.о. спеціаліста відділу природних ресурсів та екології" у складі окупаційної адміністрації.

Новостворений "спеціаліст" готував положення про відділ та інструкції для його працівників, а також вирішував питання з отримання дозволів на використання природних ресурсів.

Після звільнення міста від окупації чоловік спробував уникнути відповідальності, переїхавши до Харкова. Однак правоохоронцям вдалося встановити його місцеперебування.

За керівництва Куп'янської окружної прокуратури Харківської області чоловікові пред'явлено підозру за фактом колабораційної діяльності (ч. 2 ст. 111-1 КК України).

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Раніше РЕДПОСТ писав, що судитимуть жінку, яка працювала на керівній посаді у "пенсійному фонді" окупованого Куп'янська.