На Харківщині пролунають вибухи: причина

8 березня 2024 року в населених пунктах на території Золочівської, Балаклійської та Борівської громад Харківської області працюватимуть сапери.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на департамент цивільного захисту Харківської обласної військової адміністрації.
На території Піско-Радьківського старостинського округу сьогодні з 11:00 до 12:00 буде гучно: здійснюватиметься контрольоване знищення вибухо-небезпечних предметів. Про це повідомили у Борівській селищній раді.
Громадян просять дотримуватися спокою та заходів безпеки.
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Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 8 березня 2024 року.
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