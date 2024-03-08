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08.03.2024  10:47   Рита Парфенова

На Харківщині пролунають вибухи: причина

8 березня 2024 року в населених пунктах на території Золочівської, Балаклійської та Борівської громад Харківської області працюватимуть сапери.

розмінування

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на департамент цивільного захисту Харківської обласної військової адміністрації.

  • З 10:30 до 11:30 включно сапери здійснять контрольований підрив вибухонебезпечного предмета на території Золочівської громади.
  • З 11:00 до 12:30 включно будуть знищувати вибухонебезпечні предмети у селі Нова Гусарівка Балаклійської громади.
  • З 11:30 до 12:00 включно проведуть контрольовані підриви у межах села Вербівка Балаклійської громади.
  • З 12:00 до 13:00 включно заплановані контрольовані підриви в місті Балаклія.

На території Піско-Радьківського старостинського округу сьогодні з 11:00 до 12:00 буде гучно: здійснюватиметься контрольоване знищення вибухо-небезпечних предметів. Про це повідомили у Борівській селищній раді.

Громадян просять дотримуватися спокою та заходів безпеки.

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Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 8 березня 2024 року.

 

 

Тэги:  розмінування, дснс, харків, агрессия россии
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