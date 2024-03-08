На Харківщині почали ремонтувати міст (фото)

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Службу відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області.

Після отримання дозволу через покращення погодних умов, підрядники розпочали демонтаж та вивезення зруйнованих конструкцій одного з мостів у Балаклійській громаді. Цей міст постраждав ще у 2022 році під час відступу окупантів з захоплених територій Ізюмського району. Руйнування виявилися значними, тому для забезпечення проїзду тут було зведено тимчасову переправу. Розпочато відновлення мосту, призначеного для сучасних навантажень.

У рамках ремонту передбачено:

будівництво нових фундаментів;

зведення нових опор;

будівництво прогонової будови;

влаштування мостового полотна з двошаровим асфальтобетонним покриттям;

створення тротуарів та сучасних засобів огородження;

встановлення освітлення мосту.

Експерти передбачають, що за належного фінансування роботи будуть завершені до кінця поточного року.

Загалом у Харківській області під час активних бойових дій було пошкоджено 27 мостів та шляхопроводів. Наразі на всіх об'єктах вже встановлені тимчасові переправи та об'їзди, що повністю забезпечує логістичне сполучення областю.

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