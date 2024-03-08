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08.03.2024  14:52   Рита Парфенова

На Харківщині почали ремонтувати міст (фото)

Ремонтні роботи на одному з мостів у Балаклійській громаді на Харківщині розпочато


Фото: САД
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Службу відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області.
 
Після отримання дозволу через покращення погодних умов, підрядники розпочали демонтаж та вивезення зруйнованих конструкцій одного з мостів у Балаклійській громаді. Цей міст постраждав ще у 2022 році під час відступу окупантів з захоплених територій Ізюмського району. Руйнування виявилися значними, тому для забезпечення проїзду тут було зведено тимчасову переправу. Розпочато відновлення мосту, призначеного для сучасних навантажень.
 
У рамках ремонту передбачено:
  • будівництво нових фундаментів;
  • зведення нових опор;
  • будівництво прогонової будови;
  • влаштування мостового полотна з двошаровим асфальтобетонним покриттям;
  • створення тротуарів та сучасних засобів огородження;
  • встановлення освітлення мосту.

Розпочато ремонтні роботи на одному з мостів у Балаклійській громаді на Харківщині Розпочато ремонтні роботи на одному з мостів у Балаклійській громаді на Харківщині

Експерти передбачають, що за належного фінансування роботи будуть завершені до кінця поточного року.

Загалом у Харківській області під час активних бойових дій було пошкоджено 27 мостів та шляхопроводів. Наразі на всіх об'єктах вже встановлені тимчасові переправи та об'їзди, що повністю забезпечує логістичне сполучення областю.

Розпочато ремонтні роботи на одному з мостів у Балаклійській громаді на Харківщині

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Раніше РЕДПОСТ писав, що шляховики розповіли, коли будуть закінчені роботи на ділянці дороги від Коротича до Валок.

Розпочато ремонтні роботи на одному з мостів у Балаклійській громаді на Харківщині

 

Тэги:  ремонт доріг, харків
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