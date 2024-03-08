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08.03.2024  15:25   Віталій Хінєвіч

У Вовчанську унаслідок обстрілів пошкоджено житлові будинки й навчальний заклад

У п'ятницю близько 11:00 російські війська завдали ударів по житловому сектору та освітнім закладам міста Вовчанськ Харківської області.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.
 
У результаті обстрілу сталася пожежа на першому поверсі двоповерхової будівлі дитсадка. Площа пожежі склала 50 кв.м.
 
 
Інші ворожі снаряди влучили у житлові оселі, господарчі споруди та будівлю ще одного навчального закладу. Рятувальники обстежили усі пошкоджені споруди, жертв та постраждалих не виявлено.
 
 
Загалом у ліквідації наслідків ворожих ударів брали участь 2 одиниці техніки ДСНС та 11 рятувальників.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що слідчі зібрали докази обстрілу Куп'янська, під час якого загинули люди.
 
Тэги:  агрессия россии, харків
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