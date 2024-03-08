08.03.2024 15:55 Віталій Хінєвіч

На Харківщині ворожий безпілотник атакував рятувальників

У результаті удару пошкоджена пожежна автоцистерна.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

Надзвичайники міста Вовчанськ поверталися з ліквідації пожежі, спричиненої ворожим обстрілом, коли ворог скинув боєприпас із повітря на їхній спецавтомобіль.

На щастя, особовий склад не постраждав. У результаті удару пошкоджена пожежна автоцистерна.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби населені пункти Чугуївського та Куп'янського та Богодухівського районів були обстріляні загарбниками з різних видів озброєння. Жертвами цих нападів стали звичайні цивільні громадяни.