На Харківщині ворожий безпілотник атакував рятувальників

У результаті удару пошкоджена пожежна автоцистерна.
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Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби населені пункти Чугуївського та Куп'янського та Богодухівського районів були обстріляні загарбниками з різних видів озброєння. Жертвами цих нападів стали звичайні цивільні громадяни.
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Сьогодні зірки попереджають про тимчасові обмеження та нестачу уваги до здоров'я, але радять бути пильними та уникати ризиків.
Небо у Харкові вкрите хмарами тільки вночі, вранці воно очиститься та буде ясним до самого вечора. Без опадів.
За традицією, що давно склалася, перше офіційне свято весни присвячене прекрасній статі, а заснували його... самі жінки.
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