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08.03.2024  15:55   Віталій Хінєвіч

На Харківщині ворожий безпілотник атакував рятувальників

У результаті удару пошкоджена пожежна автоцистерна.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.
 
Надзвичайники міста Вовчанськ поверталися з ліквідації пожежі, спричиненої ворожим обстрілом, коли ворог скинув боєприпас із повітря на їхній спецавтомобіль.
 
На щастя, особовий склад не постраждав. У результаті удару пошкоджена пожежна автоцистерна.
 

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Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби населені пункти Чугуївського та Куп'янського та Богодухівського районів були обстріляні загарбниками з різних видів озброєння. Жертвами цих нападів стали звичайні цивільні громадяни.

Тэги:  агрессия россии, харків
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