12.02.2024 15:10 Рита Парфенова

У Харкові потрібні фахівці водоканалу, а у Дергачах - газовики: списки вакансій

КП "Харківводоканал" та Дергачівська дільниця Харківської філії «Газмережі» оголошують про набір на роботу.

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на начальника відділу управління персоналом КП "Харківводоканал" Олену Прусакову, підприємству потрібні працівники різних робітничих професій.



У зв'язку зі збільшенням виробничого навантаження через агресію, особливо потрібні:

слюсарі аварійно-відновлювальних робіт;

слюсарі-сантехніки;

електрогазозварникі;

електромонтери з ремонту та обслуговування електроустановок;

кабельники;

монтажники зовнішніх трубопроводів;

водії;

машиніст автовишки та автогідропідйомника.

Олена Прусакова підкреслила готовність підприємства надати можливість працівникам різного віку, гарантувати своєчасну виплату гідної заробітної плати та повний соціальний пакет. При необхідності також буде надана можливість професійного навчання.



Детальніше з вакансіями можна ознайомитись на сайті підприємства.



Для отримання додаткової інформації телефонуйте за номером: 739-97-74.



Дергачівська дільниця Харківської філії «Газмережі» запрошує на роботу фахівців:

майстер служби експлуатації мереж і ПРГ;

майстер сектору обліку та розрахунку за розподіл газу;

диспетчер аварійно-диспетчерської служби;

контролер газового господарства;

електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування;

слюсар аварійно-відбудовних робіт;

слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування;

слюсар з експлуатації та ремонту підземних газопроводів;

водій автотранспортних засобів.

Підприємство гарантує:

офіційне працевлаштування;

повний соціальний пакет;

стабільну та своєчасну оплату праці.

Для детальної інформації та запису на співбесіду звертайтеся за номером: (097) 389 32 30

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