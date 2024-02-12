У Харкові потрібні фахівці водоканалу, а у Дергачах - газовики: списки вакансій

КП "Харківводоканал" та Дергачівська дільниця Харківської філії «Газмережі» оголошують про набір на роботу.
Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на начальника відділу управління персоналом КП "Харківводоканал" Олену Прусакову, підприємству потрібні працівники різних робітничих професій.
У зв'язку зі збільшенням виробничого навантаження через агресію, особливо потрібні:
Олена Прусакова підкреслила готовність підприємства надати можливість працівникам різного віку, гарантувати своєчасну виплату гідної заробітної плати та повний соціальний пакет. При необхідності також буде надана можливість професійного навчання.
Детальніше з вакансіями можна ознайомитись на сайті підприємства.
Для отримання додаткової інформації телефонуйте за номером: 739-97-74.
Дергачівська дільниця Харківської філії «Газмережі» запрошує на роботу фахівців:
Підприємство гарантує:
Для детальної інформації та запису на співбесіду звертайтеся за номером: (097) 389 32 30
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