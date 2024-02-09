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09.02.2024  10:55   Віталій Хінєвіч

Комунальне підприємство Харкова запрошує на роботу

КП «Харківблагоустрій» шукає співробітників, передає РЕДПОСТ .

 
Підприємство запрошує на роботу й пропонує офіційне працевлаштування, своєчасну оплату праці й соціальні гарантії, пільги на оплату житлово-комунальних послуг  і забезпечення спецодягом та засобами малої механізації.
 
У КП "Харківблагоустрій'' є вакансії для: 
 
  • трактористів, 
  • токаря 5-го розряду,
  • слюсарів-ремонтників автотракторної техніки,
  • райони, 
  • робітників з комплексного прибирання та утримання будинків з прилеглими територіями у всі райони міста. 

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Раніше РЕДПОСТ писав, що в Індустріальному районі ліквідували витік газу.

Тэги:  харків, робота
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