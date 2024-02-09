Комунальне підприємство Харкова запрошує на роботу

КП «Харківблагоустрій» шукає співробітників, передає РЕДПОСТ .
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Раніше РЕДПОСТ писав, що в Індустріальному районі ліквідували витік газу.
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Емоції можуть виходити з-під контроля. Краще уникати спокус, щоб уникнути неприємних наслідків.
Протягом усього дня у Харкові буде триматися хмарна погода. Вранці розпочнеться сильний сніг, але він повинен закінчитися ще до приходу вечора.
Сьогодні відзначається Міжнародний день стоматолога.
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