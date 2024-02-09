09.02.2024 10:55 Віталій Хінєвіч

Комунальне підприємство Харкова запрошує на роботу

КП «Харківблагоустрій» шукає співробітників, передає РЕДПОСТ .

Підприємство запрошує на роботу й пропонує офіційне працевлаштування, своєчасну оплату праці й соціальні гарантії, пільги на оплату житлово-комунальних послуг і забезпечення спецодягом та засобами малої механізації.

У КП "Харківблагоустрій'' є вакансії для:

трактористів,

токаря 5-го розряду,

слюсарів-ремонтників автотракторної техніки,

райони,

робітників з комплексного прибирання та утримання будинків з прилеглими територіями у всі райони міста.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що в Індустріальному районі ліквідували витік газу.