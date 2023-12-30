30.12.2023 12:20 Віталій Хінєвіч

У Харкові патрульні нагадали пішоходам про необхідність дотримання правил дорожнього руху

Днями поліцейські провели акцію аби попередити правопорушення серед громадян та не допустити подібних ДТП.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Патрульну поліцію Харківської області.

В осінньо-зимовий період через ускладнені погодні умови та недостатність освітлення ризк настання аварій за участі пішоходів значно зростає.

Інспектори розповіли про те, як важливо бути уважними при переході проїзної частини. Також нагадали вимоги дорожніх знаків та світлофорів.

Поліцейські наголосили пішоходам про необхідність бути помітним у темну пору доби та використанні флікерів (світловідбивачів).

Громадянам нагадують:

пішоходи повинні переходити проїзну частину по пішохідних переходах, у тому числі підземних і надземних, а у разі їх відсутності — на перехрестях по лініях тротуарів або узбіч;

у місцях, де рух регулюється, пішоходи повинні керуватися сигналами регулювальника або світлофора;

перед виходом на проїзну частину з-за транспортних засобів, що стоять, та будь-яких об’єктів, що обмежують оглядовість, пішоходи повинні впевнитись у відсутності транспортних засобів, що наближаються.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові сталася смертельна ДТП.